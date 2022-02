Am 13. März wählen die Bürger in Baden-Baden ihren neuen Oberbürgermeister. Ob der Muggensturmer Bürgermeister Dietmar Späth bei der Wahl antritt, ist noch unklar.

Der Muggensturmer Bürgermeister Dietmar Späth (Freie Wähler) hat sich noch nicht entschieden, ob er bei der OB-Wahl am 13. März in Baden-Baden antreten wird. Wie er am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion erklärte, stehen noch Gespräche in der Kurstadt an.

„Ich will spüren, ob die Bürgerschaft offen ist für die Kandidatur“, so Späth. „Eine breite Resonanz wäre mir wichtig.“ Eine endgültige Entscheidung wolle er nächste Woche treffen.

Der 58-Jährige ist seit 1993 in Muggensturm Bürgermeister und sitzt für die Freien Wähler im Kreistag.