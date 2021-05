Südwestfunk-Mitarbeiter

Ehemaliger Baden-Badener Journalist teilt seine Erinnerungen aus der Zeit des Kalten Kriegs

Berlin zwischen 1956 und 1962: Karl-Heinz Darweger ist ein junger Journalist und berichtet vom Leben in einer Stadt, in der die Angst ein ständiger Begleiter ist. Jetzt hat er seine Erinnerungen in Buchform gebracht.