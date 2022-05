Schlammloch als Blütenmeer?

Kein teures Ausbaggern des Rotenbachsees in Baden-Baden: Biologe schlägt Alternative vor

Vom Rotenbachsee in Baden-Baden ist nicht mehr viel übrig. Deshalb will die Stadtverwaltung den angespülten Schlamm ausbaggern lassen. Das könnte teuer werden. Ein Baden-Badener Biologe hat eine andere – deutlich günstigere – Idee für den See.