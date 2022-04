Kein Volksbank-Konto: Mann zertrümmert in Baden-Baden sieben Geldautomaten

Er wollte ein Konto bei der Volksbank Karlsruhe/Baden-Baden eröffnen, doch die Mitarbeiter der Filiale in der Bahnhofstraße in Baden-Baden-Oos lehnten das ab.

Das brachte einen 21-Jährigen so in Rage, dass er am Freitag in zwei Filialen der Bank und später am Bahnhof randalierte und mehrere Zehntausend Euro Schaden anrichtete. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Der Mann soll laut Mitteilung der Polizei zunächst gegen 11.30 Uhr in der Bankfiliale in Oos vorgesprochen haben. Mutmaßlich, weil dort sein Ansinnen abgelehnt wurde, zerstörte er mit Hämmern und Zangen zwei Bildschirme der dort aufgestellten Geldautomaten.

21-Jähriger zertrümmert auch fünf Geldautomaten in der Sophienstraße in Baden-Baden

Eine halbe Stunde später zertrümmerte er laut Polizei fünf weitere Geldautomaten in der Filiale Sophienstraße. Bei einem weiteren Besuch im Anschluss in der Filiale in der Ooser Bahnhofstraße beschädigte er zudem eine Fensterscheibe und zerstörte die Verglasung des Eingangsbereiches.

Auf dem Heimweg soll der 21-Jährige noch Scheiben an zwei Aufzügen des Bahnhofes zerstört haben. Bei der Festnahme stellte die Polizei die Tatwerkzeuge sicher. Im Anschluss wurde der Mann in eine Spezialklinik eingeliefert.