Kilometerlange Farbspur zieht sich durch Baden-Baden

Einem Handwerker sind Farbeimer auf der Pritsche seines Transporters umgekippt. Er hinterließ daher an seinem Parkplatz zunächst eine große Farblache und zog anschließend eine kilometerlange Farbspur durch die Innenstadt.

Ein Missgeschick eines Handwerkers hat am Dienstagabend für einen großen Reinigungseinsatz in der Innenstadt gesorgt. Der Mann hatte seinen Transporter in der Lichtentaler Straße geparkt. Allerdings bemerkte er dabei nicht, dass Farbeimer auf der Pritsche des Fahrzeugs umgefallen waren.

Als der Handwerkswagen startete und davonfuhr, hinterließ er zunächst eine beachtliche weiße Pfütze am Parkplatz. Laut der Feuerwehr handelte es sich dabei um Dispersionsfarbe. Diese Spur zog er dann auf der Heimfahrt hinter sich her. „Für die Kollegen war es daher sehr einfach, den Verursacher zu ermitteln“, heißt es am Mittwoch aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg. Die Beamten, die gegen 18 Uhr alarmiert worden waren, mussten nur der weißen Farblinie folgen.

Allerdings war der Heimweg des Handwerkers mehrere Kilometer lang, so dass die Farbe viele Straßen verschmutzte. Andere Autos, die durch diese hindurchfuhren, trugen die weiße Farbe zusätzlich in alle Himmelsrichtungen weiter.

„Das waren wohl mehrere Liter, die da verloren wurden“, heißt es von der Polizei. Auch Daniel Wöhrle vom Baubetriebshof der Stadt spricht von einer großen Menge Farbe, die „großzügig ausgeflossen“ sei. Besonders am Standort des Fahrzeugs hatte sich eine beachtliche Farblache ausgebreitet.

Laut Wöhrle war daher auch ein ziemlich umfänglicher Reinigungseinsatz erforderlich. Eine Spezialfirma musste angefordert werden. Diese rückte mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug an, das die betroffenen Strecken sauber machte. Das waren nicht wenige. „Das ging bis in den Tunnel hinein“, erzählt Wöhrle.

Verursacher muss Einsatz in Baden-Baden bezahlen

Besonders stark betroffen waren laut Wöhrle auch die Maria-Viktoria- und Du-Russel-Straße – und natürlich die Lichtentaler Straße, die erst im Dezember nach langer Sanierung frisch asphaltiert freigegeben worden war.

Da das verunreinigte Gebiet dermaßen groß war, zog sich die Reinigung über mehrere Stunden hinweg bis tief in die Nacht hinein. „Gegen 23 Uhr war der Einsatz noch nicht beendet“, berichtet Wöhrle am Mittwoch.

Die gute Nachricht: Nach seiner Kenntnis war der Spezialeinsatz erfolgreich. „Die haben alles wegbekommen“, sagt er. Günstig sei so ein Einsatz natürlich nicht, sagt Wöhrle. Die Kosten dafür trägt „wie bei jeder normalen Ölspur“ (Wöhrle) der Verursacher beziehungsweise dessen Versicherung.