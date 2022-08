Baden-Badener Kinder lernen über die Gefahren des Internets

Die Polizei bietet in Schulen Unterrichtseinheiten zu Gefahren im Internet an. Polizeioberkommissar Reinhard Walter besucht die Schulen in Baden-Baden, um Kinder und Jugendliche für die Risiken zu sensibilisieren.

Ob es ihm Spaß macht, ist eine Frage, die sich eigentlich nicht stellt: Reinhard Walter sprüht vor Engagement, Ideen, Anekdoten und Erklärungen. „Ich lebe dafür“, ist sein Urteil über seine Aufgabe. Walter ist Polizist bei der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Offenburg mit Sitz in Rastatt. In dieser Funktion geht er in die Schulen, vor allem in Baden-Baden, und klärt über Gefahren im Internet auf.

„Jeder Fall ist einer zu viel“, sagt er – fügt allerdings gleich an: „Meine Kollegen kommen nicht mehr hinterher.“ Und darum besucht er mit drei weiteren Kollegen die Schulen in der Region: „Weil wir einfach die Notwendigkeit sehen.“

„Mediengefahren“ ist eine Unterrichtseinheit, die die Polizei an den Schulen übernimmt. Und wenn der 55-Jährige aus der Ermittlungspraxis erzählt, ein Beispiel nach dem anderen aus der Region anführt, dann wird schnell klar, dass die Schulen gut daran tun, das Angebot der Polizei an ihre Einrichtung zu holen.

Zwei Schulstunden sind es – in der Regel in Klasse fünf bis acht. „Meistens fällt dafür Zeichnen oder Musik aus“, erzählt Walter – wenn Sport für seinen Unterricht gestrichen wird, findet er das persönlich ziemlich schade, auch wenn seine Lehrinhalte sehr wichtig sind.

Denn es geht um Dinge wie sichere Passwörter und Daten, um Gefahren durch Bilder und Filme, um Cybermobbing, Urheberrechtsverletzungen, Hatespeech und und und – und immer darum, die Kinder zu schützen.

Sie müssen begreifen, dass sie nicht allein im Netz unterwegs sind. Reinhard Walter, Polizeioberkommissar

„Sie müssen begreifen, dass sie nicht allein im Netz unterwegs sind“, erzählt Walter. Er weist sie darauf hin, dass ihre Daten gespeichert werden, dass sie sichtbar sind, Spuren hinterlassen – und auf andere treffen, von denen sie vielleicht gar nicht sicher wissen, wer es ist: „Ich sage immer zu ihnen: Vielleicht chattet ihr heute Abend mit mir und denkt ich sei 15.“ Da seien die Kinder dann verblüfft.

Denn gerade in den sozialen Medien lauern laut Walter viele Gefahren – und praktisch alle Kinder seien dort sehr früh unterwegs: „Snapchat, Instagram, Tiktok – das gehört ab einem gewissen Alter dazu.“ Und sehr oft stießen Kinder dort auf Dinge, die schädlich für sie seien.

„Wo Nacktbilder sind, seid ihr nicht“, gibt Walter ein Beispiel, wie er Probleme kindgerecht aufzeigt und benennt. So können die Kinder lernen, wo es für sie gefährlich und nicht richtig ist. Denn im Internet sind sie meist auf sich allein gestellt – häufig schon im Grundschulalter.

„Das erste Smartphone gibt’s meist zur Kommunion“, erzählt Walter. Das ist in der dritten Klasse. Da kommt es wohl nicht von ungefähr, dass laut Walter immer Grundschulen bei der Polizei für den Medienunterricht anfragen. Walters persönliche Meinung: „Ich würde das Smartphone erst in der siebten Klasse richtig finden.“ Aber er weiß, dass das utopisch ist. Der soziale Druck ist da und auch die Erfordernis in vielen Schulen, dass spätestens in der fünften Klasse Digitalgeräte für den Unterricht benötigt werden.

Mit Begründungen ist Verständnis für Kontrollen da

Und was ist mit den Eltern? Da wirkt Walter ziemlich ernüchtert. Oft seien sie ihrem findigen Nachwuchs online-technisch weit hinterher, Beschränkungen oder gar Kontrollen sind ihm häufig zu lax. Das kann er nicht begreifen: „Kein Elternteil will doch, dass sein Kind zum Opfer wird.“

Streitigkeiten um Kontrolle hin oder her, Eltern seien in der Pflicht, Regeln aufzustellen und durchzusetzen – schlichtweg, um den Nachwuchs zu schützen. Zumal er feststellt, dass die Kinder Verständnis für Kontrolle hätten, wenn man es begründe. Wenn man ihnen erkläre, dass häufig die Eltern „dran seien“, weil sie die Verträge abgeschlossen haben, hat er die Erfahrung gemacht: „Die Kinder sagen dann zu der Kontrolle: ,Ist okay!’“

Ohnehin seien die Kinder, wenn es Probleme gebe, sehr schnell überfordert. Walter rät ihnen, „immer sofort die Eltern ins Boot zu holen“.

Das rät die Polizei Die Polizei hat einige Ratschläge für einen sichereren Umgang mit Medien zusammengestellt. Diese finden sich in der Broschüre „Onlinetipps für Groß und Klein“, die unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden kann. Hier ein Auszug: Was können Eltern tun? Eltern sollten Interesse an der Internetaktivität der Kinder zeigen, und diese – wenn möglich – begleiten, Regeln für die Nutzung aufstellen und die Aktivitäten kontrollieren. Das bedeutet, dass Eltern Zugriff auf das Gerät des Kindes haben, also die Passwörter kennen. Ratsam ist es, gemeinsam mit dem Nachwuchs sichere Passwörter zu entwickeln und zu vergeben. Kinder sollten auf gute Internetseiten hingewiesen und unerwünschte Internetbereiche blockiert werden – am besten über Kindersicherungen. Die Webcam sollte grundsätzlich deaktiviert, im besten Fall abgeklebt sein. Das Gerät sollte hohe Sicherheitseinstellungen haben. Wie mit sozialen Netzwerken umgehen? Kinder sollten sich nicht selbstständig in sozialen Netzwerken registrieren. Anmeldungen sollten durch die Eltern erfolgen und die Altersbeschränkungen beachtet werden. Die Polizei rät, die Kinder im Anschluss bei der Kommunikation in den Chatgruppen zu begleiten. Was sollte das Kind wissen? Eltern sollten Gefahren im Internet benennen und Kinder darauf hinweisen. Zudem sollten Kinder wissen, dass sie möglichst keine privaten Daten und Bilder veröffentlichen sollen und nur Bilder nutzen, an denen sie auch Rechte haben. Kinder sollten darauf achten, dass sie online nur Freunde haben, die sie auch im realen Leben kennen. Sie sollten wissen, dass sie bestimmte Inhalte (Gewaltdarstellungen, Pornografie, Hasskommentare oder auch Kettenbriefe) nicht weiterleiten dürfen. Sie sollten nie auf unbekannte Links klicken und möglichst wenige Inhalte und erst nach Rücksprache mit den Eltern herunterladen. Was kann man tun, wenn es ein Problem gibt? Die Polizei rät, die Schule und in vielen Fällen auch die Polizei zu informieren. Hilfreich kann es sein, betreffende Inhalte per Screenshot zu sichern und dann sofort zu melden. Bei unerwünschten Inhalten, die zugesandt werden, diese sofort löschen und dem Absender zurückmelden, dass man so etwas nicht mehr erhalten möchte; am besten den Kontakt abbrechen. Wo gibt es Hilfe und weitere Tipps?

www.polizei-beratung.de

www.klicksafe.de

www.kinder-sicher-im-netz.de

www.bsi.bund.de

www.youngdata.de hös

Denn gar nicht so selten geht es eben auch um strafbare Vorfälle, was gerade Jugendlichen oft nicht bewusst sei. Da werden gewaltverherrlichende Videos gezeigt oder Kinderpornografie geteilt. Oft geschehe das unbedarft, weiß Walter, aber die Folgen sind weitreichend.

Er weist die Kinder darauf hin, dass dann ermittelt werde, es eine Razzia zu Hause geben kann, die Geräte mitgenommen werden – oder der Traumberuf futsch ist: Denn wer älter als 14 ist und zum Beispiel ein kinderpornografisches Foto teile, bekomme einen Eintrag ins Führungszeugnis. Der bleibt zehn Jahre stehen.

„Und dann kann ich schon nicht mehr Polizist werden“, erzählt der Polizeioberkommissar: „Wenn sie das alles hören, dann sehe ich schon in betroffene Gesichter.“ Denn diese Folgen ihres möglichen Tuns direkt vom Polizisten zu hören, das beeindruckt die Kinder und Jugendlichen doch – und macht sie wachsamer und vorsichtiger, hofft Walter, denn: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind an den Falschen gerät und missbraucht wird.“