Erfolgreiche Pächter-Suche

Stillgelegter Kiosk am Bertholdplatz in Baden-Baden verwandelt sich in kleines Café

Seit Jahren ist er stillgelegt. Doch bald soll der alte Kiosk am Bertholdplatz in Baden-Baden aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden. Die Stadt hat nach langer Suche einen Pächter gefunden. Er will das Gebäude zusammen mit der Freifläche wieder als Café nutzen.