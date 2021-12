Nur sonntags geschlossen

Traditionsreiche Verkaufsstelle am „Leo“ in Baden-Baden: Kioskbesitzer ist oft auch Seelsorger

Zeitungen, Zeitschriften, Zigaretten: Das gibt es alles am bekannten Kiosk am „Leo“ in Baden-Baden. Wer sich mit den Besitzern unterhält, merkt schnell, der Kiosk ist weit mehr als bloß eine Verkaufsstelle.