Kirchen in Baden-Baden bereiten sich auf die 3G-Regel vor

Wer ab 14. Februar einen Gottesdienst besuchen möchte, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Pfarrgemeinden in Baden-Baden sind gefordert, diese Novelle umzusetzen.

Gottesdienstbesucher – Ausnahmen sind Bestattungen – müssen ab 14. Februar in den Alarmstufen einen 3G-Nachweis vorlegen. Das schreibt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes vor. Das heißt: Nicht-Immunisierte benötigen einen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis. Der Antigen-Test darf maximal 24 Stunden, der PCR-Test maximal 48 Stunden zurückliegen.

Viele Gläubige in Baden-Baden halten das für einen großen Einschnitt, zumal die Kirchen für Gottesdienste bislang nach Erfassung der persönlichen Kontaktdaten in der Regel frei zugänglich waren. Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Baden-Baden bereiten sich nun darauf vor, die neuen Vorgaben der Landesregierung umzusetzen.

Die Katholische Seelsorgeeinheit Baden-Baden wartet auf detaillierte Vorgaben der Erzdiözese Freiburg, wie die Kirchengemeinden die 3G-Regel künftig anwenden sollen. „Dafür soll es Richtlinien geben“, sagt Johannes-Jürgen Laub, Verwaltungsleiter der Seelsorgeeinheit, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Kirchen, 3G und das Grundgesetz Grundgesetz: Die wichtigsten Regelungen zum Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften in Deutschland finden sich in den Artikeln 4 und 140 des Grundgesetzes. Diese Verfassungsnormen gelten für alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleichermaßen. Der Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert die Religionsfreiheit eines jeden Einzelnen: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“ (Absatz 1). „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ (Absatz 2). Das heißt, jeder kann sich frei zu einer Religion bekennen und einer Religionsgemeinschaft beitreten. Jeder ist aber auch frei, sich zu keiner Religion zu bekennen, aus einer Religionsgemeinschaft auszutreten oder in eine andere überzuwechseln. Die Faktenlage: Mit der erneuten Anpassung der Corona-Verordnung des Landes, die seit 28. Januar gilt, unterliegen auch Gottesdienste der 3G-Regel. Das heißt, Besucher müssen den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. (Jörg Seiler und Michael Rudolphi)

Die Erzdiözese Freiburg informiert auf ihrer Homepage, sie werde die „genauen Regelungen mit der neuen Fassung der Instruktion zur Feier der Liturgie“ in dieser Woche bekanntgeben. Laub zufolge hat der Corona-Krisenstab der Seelsorgeeinheit sich bereits mit diesem Thema befasst. Er ist zuversichtlich, dass bis Mitte Februar alles vorbereitet sein wird.

Bislang gab es keine Zugangsbeschränkungen

Die Kirchen zählten bislang zu den wenigen Einrichtungen, für die es keine Zugangsbeschränkungen gab. Die Besucher mussten entweder vorher online oder direkt an den Eingängen ihre persönlichen Daten zur Kontaktnachverfolgung hinterlassen.

Zu besonderen Gottesdiensten wie etwa an Weihnachten, bei denen ein größerer Andrang zu erwarten war, hatten die Gemeinden der Seelsorgeeinheit um vorherige Anmeldung gebeten, um bei höheren Besucherzahlen die Abstandsregeln sicherstellen zu können.

„Mit 3G kommen auf unsere Haupt- und Ehrenamtlichen zweifellos Mehrarbeit und zusätzliche Belastungen zu“, sagt Laub. Neben den Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher müssen die Ordnungsdienste künftig auch die Impf-, Genesenen- und Testnachweise kontrollieren.

Zwei Jahre Pandemie zehren bei vielen Helfern an den Kräften. Johannes-Jürgen Laub. Kirchlicher Verwaltungsleiter

„Zwei Jahre Pandemie zehren bei vielen Helfern an den Kräften“, sagt der Verwaltungsleiter. Die Seelsorgeeinheit bestehe aus vielen Gemeinden mit einer entsprechend hohen Zahl von Gottesdiensten, die die meist ehrenamtlich Engagierten bewältigen müssten. Er sei sehr dankbar, dass so viele Freiwillige bereit seien, diese Aufgaben zu übernehmen.

Es ist fraglich, ob die Kirchen in Baden-Baden grundsätzlich geöffnet bleiben

Die 3G-Regel werde sich in kurzer Zeit einspielen, ist Laub überzeugt. Dass sie an einem Montag und damit erst nach den üblichen Wochenend-Gottesdiensten in Kraft treten wird, erleichtere die Organisation. Er sieht allerdings ein Problem: Die Seelsorgeeinheit wolle die Kirchen grundsätzlich geöffnet lassen. Ob das künftig immer der Fall sein wird, kann er noch nicht abschätzen. Voraussetzung sei, dass sich genügend Helfer finden, die nach den Gottesdienste Bänke und Stühle säubern und desinfizieren.

Das ist schon ein Einschnitt. Ich sehe das kritisch. Steffen Mahler, Evangelischer Dekan

„Ich würde mir wünschen, dass es eine andere Lösung als die 3G-Regel gibt“, sagt Steffen Mahler. Der Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt macht keinen Hehl daraus, dass er mit den künftig verschärften Vorgaben nicht einverstanden ist: „Ich kann das nicht ganz fassen. Das ist schon ein Einschnitt. Ich sehe das kritisch.“ Mahler verweist auf das Recht der freien Religionsausübung, das im Grundgesetz garantiert sei.

Es überrasche ihn, dass das Land nach einer zweijährigen Pandemie-Phase ohne Zugangsbeschränkungen für Kirchen jetzt die 3G-Regel einführt. Das sei umso unverständlicher, weil überall dort, wo die Sicherheit mit Hygienekonzepten und Abstandsregeln gewährleistet sei, die Zeichen in Richtung Öffnung stünden.

Die freiwilligen Helfer haben mittlerweile viel Routine

Was das Organisatorische angeht, hat Mahler keine Bedenken. Die Kirchenältesten und andere Helfer hätten mittlerweile genügend Erfahrung und Routine, um die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher zu erfassen. Nun müssten sie zusätzlich eben noch den Impfstatus überprüfen.

Mahler zufolge haben die meisten Gemeinden im Evangelischen Kirchenbezirk bislang freien Zugang zu den Gottesdiensten gewährt. Lediglich zu Festen wie Weihnachten hätten manche 2G-plus-Nachweise gefordert. „Künftig sind alle genötigt, Kontrollen vorzunehmen“, sagt der Dekan.