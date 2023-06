Der Gemeinderat hat die Gebühren für Schmutzwasser zum 1. Januar deutlich angehoben. In Baden-Baden sind dafür seither 3,51 Euro pro Kubikmeter fällig. Hintergrund ist die vierte Reinigungsstufe.

Die wurde an der Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/Sinzheim eingebaut und jetzt in Betrieb genommen. Damit zählt die Abwasserreinigung auf dem Gelände „Im Gäbele“ auf Gemarkung Sinzheim mit zu den modernsten in Baden-Württemberg. Für die Stadtwerke Baden-Baden war das Projekt die bislang größte Investition.

Wir müssen Verantwortung tragen für das, was wir verursachen. Alexander Uhlig

Erster Bürgermeister Baden-Baden

Knapp 24 Millionen Euro wurden in den Neubau in direkter Nachbarschaft der Gemeinschaftskläranlage investiert. „Wir müssen Verantwortung tragen für das, was wir verursachen“, erläuterte Baden-Badens Erster Bürgermeister Alexander Uhlig die Notwendigkeit des Ausbaus.

Zusammen mit seinem ebenfalls parteilosen Sinzheimer Kollegen Erik Ernst drückte er auf den symbolischen roten Knopf, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ernst sprach von einem „historischen Augenblick“ und verwies auf das Gemeinschaftsprojekt. „Alleine hätten wir das nicht gestemmt“, sagte der Sinzheimer Rathaus-Chef.

Mit der vierten Reinigungsstufe werden dem Abwasser mit dem Einsatz von Aktivkohle als Filter Spurenstoffe entzogen. Darunter fallen Rückstände von Medikamenten und Hormone, die vom Menschen ausgeschieden werden und über das Abwasser in der Kläranlage landen, ebenso Pflanzen- und Korrosionsschutzmittel.

Spurenstoffe können sich im Ökosystem anreichern

Mit den bisher drei Reinigungsstufen (mechanisch, biologisch und chemisch) flossen diese Rückstände in den Vorfluter. In Baden-Baden beziehungsweise Sinzheim ist das der Oos-Sandbach-Kanal, der schließlich in den Rhein mündet.

Wenn solche Stoffe dem Abwasser nicht entzogen werden, reichern sie sich im Ökosystem an. Manche werden dort nur langsam oder gar nicht abgebaut. Manche gehen in der Umwelt Verbindungen ein, die auch toxische Auswirkungen haben können.

Ohne vierte Reinigungsstufe ergibt sich ein Kreislauf, den die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben. Männliche Fische verweiblichen etwa angesichts der Hormonrückstände. Rückstände von Schmerzmitteln können laut Uhlig zudem dazu führen, dass Fische an Kiemen und anderen Organen geschädigt werden.

Wenn etwa Speisefische davon betroffen sind, können die unerwünschten Stoffe über die Nahrungskette wieder beim Menschen landen. „Wenn man Fisch genießt, hat man das, was man ausgeschieden hat, wieder auf dem Teller“, bemühte Uhlig einen aufrüttelnden Vergleich.

Die in der Gemeinschaftskläranlage anfallenden Abwassermengen sind gewaltig. Im Jahr kommen dort rund zehn Millionen Kubikmeter zusammen. Das sind zehn Milliarden Liter. Damit, so Uhlig, können vier Millionen Badewannen mit jeweils 250 Liter gefüllt werden – eine kaum vorstellbare Zahl.

Vor Kommunalpolitikern aus den Anliegergemeinden und weiteren Gästen spielte der Bürgermeister weiter mit Zahlen. Wenn ein Mensch diese vier Millionen Wannen zählen müsste, wäre er fast drei Monate beschäftigt. Basis für Uhligs Rechnung: Pro Sekunde wird eine Wanne gezählt. Die Zählung beschränkt er auf zwölf Stunden pro Tag.

Gemeinschaftskläranlage Nicht nur für Baden-Baden: Seit dem Jahr 1983 besteht die Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/Sinzheim im Kartunger Bruch zwischen Autobahn 5 und der B500. Sie hat eine Ausbaugröße von 200.000 Einwohnerwerten. Dahinter verbirgt sich ein Vergleichswert der Wasserwirtschaft für die im Abwasser enthaltene Schmutzfracht. In diesem Wert sind nach Angaben der Stadtwerke Baden-Baden die tatsächlich angeschlossenen 104.072 Einwohnerinnen und Einwohner aus Baden-Baden, Sinzheim und Bühl-Weitenung sowie ortsansässiges Gewerbe inklusive Hotellerie und Gastronomie sowie Kur- und Klinikeinrichtungen berücksichtigt. Die tägliche Brühe: 25.000 Kubikmeter ist im Schnitt die Menge an Abwasser, die in der Anlage pro Tag behandelt wird. Nach Angaben von Martin Weßbecher von den Stadtwerken Baden-Baden schwanken die Tageszuflüsse in Abhängigkeit von der Jahreszeit, da im behandelten Abwasser auch der Niederschlagsanteil enthalten ist, der über die Kanalisation kommt. In trockenen Sommern wie im August 2022 lag der Tageszufluss bei knapp 18.000 Kubikmetern pro Tag. Im regenreichen Januar und Dezember des vergangenen Jahres fielen dagegen jeweils rund 31.000 Kubikmeter pro Tag an.

Auch das Bauwerk für die vierte Reinigungsstufe kann mit imposanten Zahlen aufwarten. Für die Baugrube mussten 12.000 Kubikmeter Aushub ausgebaggert werden. Vor dem Betonieren der Sohle wurden 220 Mikropfähle als Anker bis zu elf Meter in den Untergrund eingebracht.

Taucher reinigten die Baugrube der Kläranlage Baden-Baden/Sinzheim

Rund 400 Tonnen Stahl und knapp 2.500 Kubikmeter Beton wurden verarbeitet. Für das Reinigen der Baugrube von Schlamm waren Taucher im Einsatz.

Um dem Abwasser künftig auch Spurenstoffe zu entziehen, wurden für die vierte Reinigungsstufe zwölf Filterbecken angelegt. Sie enthalten jeweils zehn Einzelfilterzellen – insgesamt sind es 120 solcher Filterzellen. Das Abwasser durchströmt den Filter von unten nach oben durch das Aktivkohle-Filterbett, erläutert Olaf Herrmann, technischer Leiter der Kläranlage.

Fast 2.000 Kubikmeter Aktivkohle wurden für die Anlage angeschafft. Sie kann drei bis fünf Jahre im Einsatz bleiben und geht beim Reinigungsprozess auch fast nicht verloren. Nur zehn bis 20 Prozent der Aktivkohle müsse ersetzt werden. Die Regeneration der Aktivkohle von den aufgenommenen Spurenstoffen erfolgt über ein Hochtemperaturverfahren beim Hersteller.

Abwasserpreis in Baden-Baden stieg seit 2011 von 2,75 auf 3,51 Euro pro Kubikmeter

Je nach anfallender Abwassermenge können zwischen 100 und 1.300 Liter von der Anlage bewältigt werden – pro Sekunde. Der Preis pro Kubikmeter Abwasser ist in Baden-Baden zuletzt vor allem wegen der Investition in den Umweltschutz kräftig gestiegen.

2011 lag er noch bei 2,75 Euro, ab 1. Januar 2020 zunächst bei 2,98 Euro. Der aktuelle Preis von 3,51 Euro soll bis zum 31. Dezember 2025 stabil bleiben, teilt Stadtwerke-Sprecher Martin Weßbecher auf Anfrage mit.