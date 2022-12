Klassik-Chor lädt in Baden-Baden zum Adventskonzert zum Mitsingen ein

Der 1979 gegründete Chor „Collegium MusicumBaden-Baden“ widmet sich vor allem der Erarbeitung klassischer Werke wie Oratorien, Messen, Kantaten sowie A-capella-Werke aller Epochen. Außerdem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, selten gehörte Werke aufzuführen, um sie wieder zu Gehör und ins Gedächtnis zu bringen.

Umso erstaunlicher war die Präsentation seiner Open-Air-Konzerte zum Zuhören und Mitsingen in der Baden-Badener Fußgängerzone. Damit griff der Chor eine in angelsächsischen Ländern als „Carols by Candlelight“ bekannte Tradition auf – Weihnachtslieder im Kerzenschein. „Schließlich hat Baden-Baden eine lange Geschichte mit angelsächsischen Gästen“, erklärt Markus Nievelstein, Vorsitzender des im Sommer dieses Jahres neu gewählten Vorstands.

Dieser hatte überlegt, wie der Chor außerhalb seiner Konzerte, die erfahrungsgemäß vor allem von Menschen aus der Region besucht würden, die Baden-Badener auf sich aufmerksam machen könnte – ohne Termin und Ticket. Rebecca Braasch, Australierin und zweite Vorsitzende, erzählte im Vorstand, dass es in ihrer Heimat die Tradition der „Carols by Candlelight“ (Weihnachtslieder bei Kerzenlicht) gäbe. So entstand die zündende Idee, zur Adventszeit in der Fußgängerzone öffentlich zu singen.

Chor verliert in den Pandemie die Hälfte der Aktiven

Vor der Pandemie hatte der Chor noch rund 60 Mitglieder. Diese waren dank intensiver Stimmbildung und fleißiger Probenarbeit durchaus in der Lage, anspruchsvolle Werke wie das Requiem von Mozart oder das Weihnachtsoratorium von Bach eindrucksvoll aufzuführen. Doch Corona ist wohl an keinem Chor spurlos vorübergegangen. Auch der Traditionschor „Collegium MusicumBaden-Baden“, der einst sogar an den Osterfestspielen der Berliner Philharmoniker mitgewirkt hatte, musste Federn lassen.

„Inzwischen ist die Sängerschar deutlich geschrumpft“, bedauert Nievelstein. Rund 30 Mitglieder hätten durchgehalten, seien dem Chor auch in den schweren Zeiten von Corona treu geblieben. Ganz allmählich gelänge es wieder, neue Sänger zu finden. Dazu trägt auch Fabian Kühn bei, der das „Collegium Musicum“ seit September 2020 leitet. Er suchte von Anfang an nach neuen Wegen, um es durch die schwierige Zeit zu führen und diesen außergewöhnlichen Chor wieder in Erinnerung zu bringen.

Gemeinsames Singen in einem Chor weckt gute Gefühle. Markus Nievelstein, Vorstand

„Sollten diese adventlichen Mini-Konzerte zum Mitmachen angenommen und tatsächlich Passanten zum Mitsingen animiert werden, könnte uns vielleicht gelingen, was wir vermitteln wollen: Gemeinsames Singen in einem Chor weckt gute Gefühle, Zusammengehörigkeitsgefühl und eine positive Stimmung“, hoffte Markus Nievelstein vor den Konzerten.

Seine Hoffnung erfüllte sich. Englische Carols und deutsche Weihnachtslieder wie „Go,tell it on the mountain“, „Hark! the herald angels sing“, „Macht hoch die Tür“ und „Kommet, Ihr Hirten“ fanden schnell Zuhörer, die begeistert mitsangen. Dazu trugen auch Zettel mit den Liedtexten bei, die Markus Nievelstein immer wieder zwischendurch verteilte. Außerdem hatte der Dirigent schöne Melodien und erzählende Texte ausgesucht, die bekannt und leicht mitzusingen sind.

Insgesamt war der Chor so beeindruckend, dass sich die Frage erhebt, wie sehen die nächsten Projekte aus? „Im kommenden Jahr bleiben wir zunächst in der englischen Musik“, erklärt Kühn. Vor Ostern werde es ein englisches Chorprogramm mit wunderschönen Sätzen aus einer großen Chortradition geben, die hier selten zu hören sind. Im Herbst sei ein romantisches Konzert im Weinbrennersaal geplant, bei dem gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden die Walpurgisnacht von Felix Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt werde.

Wer Lust hat, in diesem wunderbaren Chor mitzusingen, ist herzlich zum Schnuppern zu den Proben eingeladen. Sie finden jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hohenbaden statt.