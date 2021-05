Da staunte Richard Rechmann nicht schlecht. Er ist seit acht Jahren Pächter einer Gartenparzelle in der Kleingartenanlage im Wörth. Eigenen Angaben zufolge ließ ihm vor einigen Wochen der Vorsitzende des Kleingartenvereins, Damian Nentwig, einen „Beschwerdebrief des Umweltamtes“ zukommen.

Darin seien er und weitere Pächter von der Stadt dazu aufgefordert worden, ihre Befestigungen zum Ooser Landgraben hin zu entfernen. „Es hieß in dem Schreiben, dass die Uferbefestigung nicht naturgemäß sei. Sie entspreche nicht den Vorgaben“, berichtet Rechmann im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Wir konnten das nicht verstehen. Schließlich befindet sie sich dort schon seit Jahren. Und nie hat sich in dieser Zeit jemand darüber beschwert. Daher dachten wir, es sei alles in Ordnung.“ Gerade die Steine, die in der Uferbefestigung mit verbaut waren, böten einen guten Schutz vor Ratten. „Wir hatten hier früher eine richtige Plage.“ Jetzt hätten die Tiere wieder freie Bahn, befürchtet Rechmann eine Rückkehr der unerwünschten Nager.