Einen eigenen Garten, in dem man tun und lassen kann, was man möchte – das wünschen sich viele. Wer in einer Wohnung oder einem Haus ohne Garten wohnt und sich nach einer grünen Oase sehnt, der kann sich den Traum vom eigenen Grün in einer Kleingartenanlage erfüllen.

Doch aufgepasst: Selbst, wenn man Pächter seiner Parzelle ist, muss man sich an Regeln halten. Kleingartenanlagen sind Bestandteil des öffentlichen Grüns, ähnlich einem Park und sind somit auch Erholungsflächen für die Allgemeinheit. Sie sind für jeden geöffnet.

Was im Schrebergarten erlaubt ist und was nicht, regelt das Bundeskleingartengesetz (BKleingG), das auch in den Satzungen der Kleingartenanlagen in der Kurstadt zur Anwendung kommt.