Klinikpläne können Amazon in Baden-Baden aufhalten

Bauprojekt in Baden-Baden

Amazon ist in Baden-Baden offensichtlich unerwünscht. Die Debatten und Entscheidungen im Ortschaft- und Gemeinderat zu den Plänen des Internet-Riesen, in Haueneberstein ein Verteilzentrum zu errichten, machen deutlich: Die Kommunalpolitik möchte verhindern, dass der Konzern sich in dem Stadtteil auf einer rund 40.000 Quadratmeter großen Fläche ansiedelt.

Unterstützung kommt zudem von einer Online-Petition, die bislang rund 600 Menschen unterzeichnet haben.

Die Rechtslage ist ziemlich klar: Grundsätzlich gibt es für Amazon in dem Gewerbegebiet ein Baurecht. Das heißt, die Stadt müsste den vorliegenden Bauantrag genehmigen. Um das Vorhaben dennoch zu verhindern, wählt sie nun ein anderes Vorgehen.