2,8 Millionen Euro investiert

Das Klinikum Mittelbaden in Balg zeigt seine neue Geburtsstation

Die neue Geburtshilfe des Klinikums Mittelbaden am Standort Balg erinnert kaum an ein Krankenhaus. Bei einem Tag der offenen Tür machten sich viele werdende Eltern ein Bild von der Station. Ob der Kreißsaal in Rastatt dagegen wieder öffnet, erscheint fraglich.