In der Debatte um die mittelbadische Kliniklandschaft favorisieren Baden-Badener Ärzte den Neubau eines zentralen Großklinikums. Sie erwarten so eine bessere medizinische Versorgung.

Die Mehrheit der niedergelassenen Ärzte in Baden-Baden spricht sich in der aktuellen Diskussion um die künftige Entwicklung des Klinikums Mittelbaden (KMB) für den Neubau eines Großkrankenhauses an einem zentralen Standort aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion.

An erster Stelle nennen die Befragten medizinische Gründe, sprich die dadurch steigende Qualität der medizinischen Versorgung. Erst an zweiter oder dritter Stelle führen die Mediziner die ökonomischen Vorteile eines zentralen Klinikneubaus ins Feld.

Für den Internisten Patrick Fischer ist die Ein-Standort-Lösung „eine klare Sache“. Das vorgestellte Gutachten komme zu einem eindeutigen Ergebnis. „Der Trend hin zu größeren Einheiten ist der Komplexität einer Medizin geschuldet, die sich weiterentwickelt hat“, sagt Fischer.