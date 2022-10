So lecker kann es sein, Gutes zu tun: Die Fischsuppe des Baden-Badener Kochvereins schmeckt vielen. Der Suppenverkauf hat erneut ein Rekordergebnis gebracht. Damit werden Baden-Badener in Not unterstützt.

220 Stunden ehrenamtliche Arbeit, mehr als 1.000 verkaufte Suppen und ein Rekordumsatz von mehr als 12.200 Euro: Das sind die beeindruckenden Eckdaten der diesjährigen Fischsuppenaktion des Kochvereins Baden-Baden in der Wagener-Markthalle. Mit diesem Ergebnis haben die Vereinsmitglieder erneut ihren eigenen Rekord geknackt: Nie zuvor wurden so viele Suppen verspeist, nie war der eingenommene Spendenbetrag höher.

Das Besondere: Der komplette Umsatz fließt an die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ und damit ohne jegliche Abzüge und in voller Höhe an Baden-Badener in Not. Die exquisiten Zutaten hat auch in diesem Jahr die Wagener-Galerie spendiert.

Das ist kein kleiner Beitrag, wie Markthallen-Leiter Ansgar Hoferer bei der Spendenübergabe am Freitag berichtete: Da für die legendäre Bouillabaisse unter anderem sehr edle Fische verarbeitet werden, müsste allein vom Wert der Zutaten her eine Portion mittlerweile mehr als 20 Euro kosten. Trotzdem wurde die Suppe auch in diesem Jahr zum traditionellen Preis von zehn Euro angeboten.

Teils lange Schlangen an der Fischtheke

Auch beim Wein wurde der Preis gehalten: Drei Euro kostete das Glas feiner Cuvée Blanc. Den guten Tropfen hatte erneut das Weingut Knapp gespendet: Rund 120 Flaschen seien geleert worden, berichtete Heinz Knapp am Freitag.

Dass dieses Angebot überzeugen konnte, ist kein Wunder. Folglich bildeten sich an den zwei Verkaufstagen zeitweise lange Schlangen an der Fischtheke in der Wagener-Markthalle. Die vorhandenen Sitzplätze, um die Suppe vor Ort zu genießen, waren heiß begehrt. Hinzu kamen die vielen Fans, die eigene Gefäße mitbrachten, um die Bouillabaisse nach Hause zu transportieren.

Das eingespielte Team vom Kochverein hatte also alle Hände voll zu tun. Doch das nahmen die Vereinsmitglieder gelassen: „Wir haben es gern gemacht für den guten Zweck“, betonte der Kochvereinsvorsitzende Klaus Pfeiffer.

Ein Zeichen für Mitmenschlichkeit

Auch Franz Bernhard Wagener ist es ein persönliches Anliegen, die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ auf diese Weise zu unterstützen. „Weihnachten ist die Zeit der Mitmenschlichkeit“, brachte er in Erinnerung. „Wir alle wissen, dass es dieses Jahr überall ein bisschen enger ist. Umso wichtiger ist es, ein Zeichen zu setzen.“

Der große Erfolg der Aktion zeige auch den besonderen Zusammenhalt in dieser Stadt. Schließlich sei die Großzügigkeit der Baden-Badener entscheidend für das Gelingen: Diese hätten mit dem Kauf der vielen Suppenportionen das stattliche Gesamtergebnis erst ermöglicht.

Für den guten Zweck im Einsatz waren diesmal beim Vorbereiten, Kochen und Bedienen: Klaus Pfeiffer, Fred Held, Johannes Früh, Wilfried Serr, Walter Pankratz, Klaus Voss, Maria Leuthardt, Manfred Thye, Markus Fahrenkrug, Thomas Kessler, Thomas Deichelbohrer, Heidi Heisser, Ute Harich, Elisabeth Blickle und Marita Versemann. Den fleißigen Helfern sowie den Spendern dankte die Vorsitzende des Vereins „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“, Xenia Richters. „Dass Gutes tun so lecker schmeckt, das gibt es nur hier“, brachte es Richters auf den Punkt.