Ein Verkehrsunfall am Europakreisverkehr führte am Mittwochabend zu einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Eine 71-Jährige lenkte nach Angaben der Polizei ihren Skoda gegen 18.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Autobahn.

Beim Wechsel auf die linke Fahrspur sah sie den 54-jährigen Opel-Fahrer, der bereits auf der linken Spur steuerte, offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach derzeitigem Sachstand blieben beide Fahrer unverletzt.