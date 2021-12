Medizinische Versorgungslage

Wenige Kinderärzte – und die sind an der Belastungsgrenze: Ein Weckruf, der überfällig ist

Ein junges Paar aus Baden-Baden-Steinbach sucht einen Kinderarzt in der Region – und landet am Ende in einer Praxis in Kehl. Die BNN haben über die Geschichte von Florian Oser und Katrin Ruf berichtet. Die Reaktionen auf den Bericht zeigen, wie ernst die Lage ist.