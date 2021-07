Was kann in 15 Jahren alles passieren. Wer etwa ein Unternehmen führt, wird sich kaum trauen, im Detail so weit in die Zukunft zu planen. Zu viele Unwägbarkeiten, zu viele Einflüsse von Außen, die die Situation komplett ändern können. So gesehen ist der Weg Baden-Badens zum Welterbe eine unglaubliche Leistung. Vom kleinen Kreis an Bürgern, die 2006 die Idee und das Ziel formuliert haben: Wir wollen diesen Titel der Unesco für unsere Kurstadt.

Am Ende wird Baden-Baden gemeinsam mit zehn weiteren Kurstädten ausgezeichnet, ein taktisch kluger Kniff, der ebenfalls aus Baden-Baden stammt. Mehrere Standorte mit ähnlicher Ausrichtung, ein europäisches Projekt, Tschechien als offizieller Antragsteller – die Vorlieben der Unesco ändern sich und dieses Konstrukt hatte zu dieser Zeit nun mal die höchsten Chancen auf die Auszeichnung.

Bei der Feier waren die Erleichterung und der immense Stolz dieser Stadt zu spüren. Doch man darf nicht vergessen: Die Arbeit endet an diesem Tage nicht – ein wichtiger Teil beginnt nun erst. Zwei Dinge müssen die Verantwortlichen nun beachten, denn der Erfolg ist fragiler als man meinen könnte.