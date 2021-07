Johannes Brahms hatte eine „Komponierhöhle“ in Baden-Baden-Lichtental

Komponist Johannes Brahms verbrachte viele Sommer in Baden-Baden. Die Kurstadt inspirierte ihn und viele bekannte Werke entstanden dort.

Illustrer Sommergast an der Oos

Zu den illustren Sommergästen an der Oos gehörte auch der Komponist, Pianist und Dirigent Johannes Brahms (1833-1897). Er verbrachte oft und gern Zeit in Baden-Baden. Im Jahr 1862 kam der gebürtige Hamburger auf Einladung des russischen Pianisten Anton Rubinsteins, der Baden-Baden als Sommerresidenz nutzte, zum ersten Mal in die Kurstadt.

Johannes Brahms mochte sogleich das geschäftige gesellschaftliche Leben, aber auch die Tannenhöhen im Lichtental hatten es ihm angetan. Zuerst kam er bei Kollegen und Freunden unter, stieg später im Hotel Bären ab und residierte von 1865 bis 1874 während der Sommermonate im heutigen Brahmshaus, in der Maximilianstraße 85, in Lichtental.

Von den von ihm angemieteten zwei Zimmern seiner „Komponierhöhle“ aus, hatte er einen herrlichen Blick auf Lichtental, das Kloster und die Höhenwege in den Wäldern, die er liebte. „Man sieht hier alle möglichen Menschen, die schönste Gegend und so ist es auszuhalten“, soll er notiert haben.