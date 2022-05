Auch Orthopäden und Unfallchirurgen müssen sich ausreichend bewegen

Bewegung schadet nicht: Professorin Miriam Kalbitz startet sportlich in den Tag. Sie organisiert beim Kongress der Orthopäden und Unfallchirurgen in Baden-Baden den Morgenlauf.

Wir wissen es: Mehr Bewegung schadet nicht. „Bewegung ist ein wohldosiertes Medikament“, sagt Miriam Kalbitz. Beim Kongress der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen (VSOU) war die Professorin und Fachärztin schon früh auf den Beinen und geht mit gutem Beispiel voran. Kalbitz organisiert einen Morgenlauf für die Teilnehmer.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen pro Woche 150 bis 300 Minuten körperliche Aktivität. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, ob er in sieben Tagen mindestens zweieinhalb Stunden Sport treibt und die Empfehlung erfüllt.

„Bewegung am frühen Morgen tut allen gut“, betont die Professorin für Trauma-Immunologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Oberärztin in der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Klinik am Universitätsklinikum Erlangen.

Kalbitz treibt Sport. Sie fährt in der Freizeit am liebsten mit dem Rennrad und schnürt hin und wieder die Laufschuhe. Viele Menschen sind dagegen eher der Couch-Typ oder zumindest nicht viel in Bewegung. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: „Ein Drittel der Erwachsenen und vier Fünftel der Jugendlichen bewegen sich zu wenig“, weiß Kalbitz.

Morgenlauf bei der Orthopäden-Tagung in Baden-Baden gehört dazu

Man kennt es: Wer nicht nicht sportbegeistert ist, für den gibt es (fast) immer eine Ausrede, die Sportschuhe und die Sportkleidung nicht zu nutzen.

Auch beim Kongress der Orthopäden und Unfallchirurgen ist der Andrang beim Morgenlauf nicht übermäßig. Eine Gruppe von 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den rund 2.000 Kongressbesuchern ist für Organisatorin Kalbitz daher schon ein Erfolg.

Der Morgenlauf hat bei der VSOU-Jahrestagung in Baden-Baden Tradition. „Wir wollen auch Vorbild für die Bevölkerung sein und nicht nur mit erhobenem Zeigefinger auf den Bewegungsmangel hinweisen“, sagt Kalbitz. Sie ist bei der Tagung der Fachärzte für den Bewegungsapparat als Kongresssekretärin gewissermaßen das „Mädchen für alles“.

Den Lauf vom Kongresszentrum im Herzen der Stadt durch die Allee und entlang der Oos sowie hoch zum Neuen Schloss und zurück hat Kalbitz zusammen mit dem VSOU-Vorsitzenden Johannes Flechtenmacher organisiert. Der Karlsruher Facharzt für Orthopädie ist ein leidenschaftlicher Läufer. Er hat auch schon die Marathon-Distanz (42,195 Kilometer) absolviert.

Ein Marathon stand am Samstag um sieben Uhr beim Morgenlauf nicht auf der Tagesordnung. Das Zeitfenster für den Frühsport war mit knapp einer Stunde kurz, weil anschließend das Tagungs-Programm im Kongresshaus wieder startete.

Lauf durch Baden-Baden bringt die Mediziner zum Schwärmen

Das Laufen durch die Bäderstadt versetzt Kalbitz regelrecht ins Schwärmen. „Das macht ein ganz schönes Frühjahrs-Feeling“, verweist sie auf sattes Grün und die Blütenpracht entlang des Weges. Die Parks gehören zur mit dem Welterbe-Titel dekorierten Bäderstadt wie das Kurhaus oder die Thermen.

Als Professorin widmet sich Kalbitz einem spannenden Thema. Die Trauma-Immunologie untersucht, warum das Immunsystem des Menschen im Alarmzustand bei Mehrfachverletzungen schnell aus dem Ruder laufen kann.

Das Hin und Her aus Aktivierung und Mäßigung, Mediziner sprechen auch von einem Amoklauf, können auch von den Verletzungen nicht betroffene Organe schädigen. Schlimmstenfalls droht ein Multiorganversagen.

Ziel der Forschung ist es, dass sich die Betroffenen schneller und besser erholen. Hier schließt sich der Kreis zum Thema Sport. „Sport hat einen positiven Einfluss auf das Immunsystem“, betont die Professorin. In Pandemie-Zeiten könnte das ein Anlass sein, sich mehr zu bewegen.