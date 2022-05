Alle Kennzeichen werden erfasst

Kongresshausgarage in Baden-Baden: Kein Auto entkommt der Videoaufzeichnung

Kein Stress mehr bei der Einfahrt, dafür aber ein Zeitgewinn: Das sind die Köder, mit denen die Stadtverwaltung seit einigen Wochen zum digitalen Parken in Baden-Baden locken möchte. Im Gegenzug reicht eine schnelle Aufnahme des Kennzeichens. Doch was, wenn der Besucher nicht per Kamera erfasst werden möchte?