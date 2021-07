Andrea Heck aus Sandweier hat eine Leidenschaft für wilde Kräuter

Die Kraft der Wildkräuter und ihren positiven Einfluss auf unseren Körper und die Seele, das will Andrea Heck aus Sandweier bei ihren Kräuterwanderungen vermitteln.

Die zertifizierte Kräuterpädagogin beschäftigt sich täglich mit der Natur und mit allem, was in ihr wächst und kostenlos im Angebot ist.

Wenn sie jemanden mit auf einen Spaziergang nimmt, dauert es nicht lange, bis sie innehält und an einem Gewächs zupft.

„Ich möchte, dass die Menschen beim Spazierengehen den Blick öffnen.“ Andrea Heck, Kräuterpädagogin

„Ich möchte, dass die Menschen beim Spazierengehen den Blick öffnen. Denn gerade wenn man in die Hocke geht, also etwas näher zum Boden kommt, kann man so viel entdecken“, erklärt sie.

Schließlich würden in der Region so viele Wildkräuter wachsen, die positive Stoffe für unseren Körper liefern würden, man müsse sie nur wahrnehmen und lernen, sie zu erkennen.

Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Wildkräuter hervor. Während man im Frühjahr vor allem die frischen Blätter des Löwenzahns, Waldmeisters und Bärlauchs ernten kann, findet sich im Frühsommer beispielsweise das Labkraut auf jeder Wiese. Auch der Spitzwegerich ist zu finden. Man erkennt ihn an seinen ausgeprägten Blattadern.

Er wird gerne in der Kräuterküche verwendet, ist ein natürliches Antiseptikum und wirkt schmerzlindernd. Knetet man die Blätter in der Hand, tritt Saft aus, den man dann auf Wunden reiben kann.

„Die Natur bietet verschiedene Pflanzen als Erste Hilfe an.“ Andrea Heck, Kräuterpädagogin

So gibt es unterwegs schnelle Hilfe bei Hautirritationen durch Brennnesseln oder Insektenstiche. „Die Natur bietet verschiedene Pflanzen als Erste Hilfe an“, sagt Andrea Heck.

Die frischen Knospen des Spitzwegerichs kann man essen und beispielsweise im Salat verwenden. „Sie schmecken nussig und hinterlassen den Eindruck, als wären Champignons im Salat gewesen. Daher nennt man den Spitzwegerich auch Wiesenchampignon“, erklärt die Expertin. Nützlich für Wanderer ist der Breitwegerich.

Seine Blätter kann man direkt auf Blasen an der Ferse legen, Socken darüber ziehen und so in den Schuh gehen. Das hilft bei Wasserblasen, weiß Andrea Heck. „Der Pflanzensaft ist wie ein Schutzfilm und desinfiziert“, erklärt sie.

Wichtig findet Andrea Heck, dass man Wildkräuter frisch konsumiert. „Die Natur hat die Nährstoffe optimal angelegt. So wie sie wachsen, sollte man sie auch verwenden. Unser Körper profitiert davon“, hat sie erfahren. Sie hält daher nichts davon, Kräuter zu trocknen, denn die Inhaltsstoffe verlieren viel von ihrer Wirkung.

Getrocknete Kräuter verwendet die Expertin nur als Gewürz

„Ich würde für den Winter beispielsweise nur Suppenkräuter bereits geschnitten in Eiswürfeln einfrieren. Dann kann man sie kurz vor Kochende zugeben, damit die Nährstoffe erhalten blieben.

Also die Kräuter als Finish verwenden, nicht zum Würzen“, rät sie. Getrocknete Kräuter verwendet sie nur als Gewürz, als Nährstofflieferant eigneten sie sich weniger, findet sie.

Fasziniert ist Andrea Heck von der Korbdistel, die auch bei Bienen sehr beliebt ist. Die Expertin verwendet die violette Blüte, die süß duftet, zum Aromatisieren und als Deko für Kuchen und Desserts. Aus den gelben Blüten des Johanniskrauts, das meterhoch in Wiesen wächst, gewinnt sie Rot-Öl, das als Wund-Öl dient.

Inspiriert durch den Großvater

Auf die Idee, sich mit Kräutern zu beschäftigen, kam Andrea Heck durch ihren Großvater, der ihr schon als Kind beibrachte, was in der Natur zu finden ist. „Ich war schon immer eine Sammlerin, da hat sich das ergeben“, sagt sie.

Um Kräuter sicher bestimmen zu können, besuchte sie die Kräuter- und Heilpflanzenschule Hildegard Kita in Vogelsberg in Hessen und ließ sich zur Kräuterpädagogin ausbilden.

Seitdem bietet sie Kräuterwanderungen und Wald- und Wiesenvesper an, unterhält eine Kräuter-AG an der Grundschule Sandweier und stellt selbst Produkte mit Wildkräutern her.

In ihrem eigenen kleinen Garten probiert sie gerne verschiedene Anbaumethoden aus und hat selbstverständlich auch einen Kräutergarten angelegt. Die nächste Wildkräuterwanderung findet im Juli statt.