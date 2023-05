Rebecca G. aus Baden-Baden ist verschwunden und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Rastatter Kriminalpolizei sucht nach Rebecca G. aus Baden-Baden. Die 36-Jährige wurde zuletzt am Dienstagmorgen an ihrer Wohnanschrift in Baden-Baden gesehen und ist seither verschwunden, wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte.

Nach Angaben von Angehörigen leidet G. unter einer psychischen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die 36-Jährige trägt mittellange, dunkelblonde Haare. Sie dürfte mit einer roten Hose und einem hellen Oberteil bekleidet sein. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und wiegt circa 100 Kilo.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Rebecca G. geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 melden.