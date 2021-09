KSC-Shirt für souligen Fußballfan Rag’n’Bone Man

Das SWR3 New Pop-Festival in Baden-Baden ist nicht nur ein Garant für gute Musik, sondern auch immer wieder für gute Geschichten am Rande. Was dabei alles möglich ist, erlebte am Sonntag der Sport- und Künstlermanager Ronny Zeller aus Baden-Baden. Zu seinen Klienten zählt unter anderen der Trainer der ersten Mannschaft des KSC, Christian Eichner.

Das war wohl auch der Anlass für einen Telefonanruf aus der Redaktion des SWR3-Festivals. „Wir haben ein Problem. Wir brauchen dringend ein Trikot eines KSC-Spielers. Können Sie uns helfen?“, so die Stimme am anderen Ende der Leitung. Hintergrund war der Auftritt des Rag’n’Bone Man. Rory Graham, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, stand als besonderes Highlight am Sonntag zum Abschlusskonzert auf der Bühne im Festspielhaus.

Im Vorfeld hatte man mitbekommen, dass der 36-jährige Brite nicht nur Musik- sondern auch leidenschaftlicher Fußballfan ist. Er hatte irgendwann einmal begonnen, sich bei möglichst jedem seiner Auftritte ein Trikot eines Profi-Fußballvereins aus der Nähe zu organisieren und es in seine Sammlung einzureihen. Diesen Wunsch wollte man ihm nun auch in Baden-Baden erfüllen.

Gondorf stellt sofort sein persönliches Trikot zur Verfügung

Wie Zeller erzählt, war es auch für ihn zunächst nicht so einfach, dieses Anliegen spontan am Sonntagnachmittag umzusetzen. Die offiziellen Kanäle wie Geschäftsstelle oder Fanshop sind um diese Zeit natürlich geschlossen. Aber er kennt selbstverständlich auch in diesem Fall den richtigen Ansprechpartner. Er ruft einfach Jerome Gondorf an und schildert sein Problem. Der KSC-Kapitän hat sofort Verständnis für diesen Wunsch und erklärt sich bereit, ein persönliches Trikot zur Verfügung zu stellen. Zeller fährt sofort nach Karlsruhe und holt es bei ihm ab. Danach geht er zunächst zum Konzert des gefeierten Blues- und Soulsängers.

Mit seinem Welthit „Human“ stürmte der „Lumpensammler“ vor fünf Jahren an die Spitze der Charts und erhielt weltweit Platin. Bei seinem aktuellen Auftritt in Baden-Baden bot er keine technisch aufgepeppte Musik wie damals. Er überzeugte das Publikum mit rauer und direkter Livemusik, unterstützt von seiner klassisch bestückten Rockband. Auch Zeller war von dem Auftritt total begeistert und schloss sich dem Applaus im Stehen an, wie er im Gespräch mit den BNN erzählt.

Nach dem Auftritt wurde er in die Garderobe des Künstlers gebeten, um das Trikot zu überreichen. Er schildert die Situation so, dass er dabei auf einen sehr sympathischen und für ihn „völlig normalen Menschen“ getroffen sei. Der national und international mehrfach ausgezeichnete Künstler habe sich „riesig“ über das Trikot gefreut und ihn herzlich umarmt und an sich gedrückt.

Der Mann, ein Hüne von fast zwei Metern und über hundert Kilo schwer sei in diesem Moment laut Zeller vor Freude unglaublich berührt gewesen. Der Fußballfan wurde von Ronny Zeller selbstverständlich noch ausführlich über den Verein aus Karlsruhe, die Person des Trikotspenders und die aktuelle sportliche Situation aufgeklärt. Vielleicht gibt es ab sofort sogar einen neuen Fan der Blau-Weißen?