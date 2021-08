Dänischer Künstler Jeppe Hein in Baden-Baden: Kunst findet Stadt

Der im Jahr 1974 in Kopenhagen, Dänemark, geborene Jeppe Hein studierte von 1997 bis 2003 an der Königlichen Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen. Im Rahmen seines Studiums macht er ein paar Auslandssemester an der Städelschule in Frankfurt am Main (1999 bis 2000). Seine Werke sind seit dem Jahr 2001 weltweit zu sehen. Er hat mit seiner Kunst an zahlreichen Gruppenausstellungen teilgenommen, viele Auftragsarbeiten geschaffen und ist im Internet präsent, wo er auch einen Workshop zum richtigen Atmen gibt, in Verbindung mit Kunst versteht sich. Seine Werke waren bereits in der Schirn Kunsthalle Frankfurt (2020), im Central Park und im UN Hauptquartier in New York City (2019), im Kunstmuseum Wolfsburg (2015), 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa (2011), The Curve, Barbican Art Centre, London (2007), Centre Georges Pompidou, Paris (2005), P.S.1. MOMA, New York (2004) sowie zweimal bei der Biennale di Venezia (2003 und 2019) zu sehen.

Aktuell sind seine Werke im Kurgarten in Baden-Baden unter dem Motto „kunst findet stadt“ zu sehen, gleichzeitig gibt es eine Ausstellung „Space in Action. Action in Space“ im Lenbachhaus in München zu sehen zudem ist er mit Werken zum Thema „You Make Me Shine, König Seoul“ im MCM Haus in Seoul, Südkorea zu sehen und in Copenhagen zeigt die Galleri Nicolai Wallner „Your Light is the Light in Me“ von Jeppe Hein.