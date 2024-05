Künstler lässt in Baden-Baden Roboter für sich zeichnen

„Paul“ geht in seiner Arbeit immer nach dem gleichen Muster vor. Eine Person sitzt Modell, und der Roboter scannt den Raum mit seiner Kamera. Diese erkennt menschliche Gesichtszüge und Paul zeichnet Linien mithilfe eines Roboterarms auf Papier. Der ganze Vorgang dauert etwa 14 Minuten – und fertig ist das Kunstwerk.

10 Uhr im Museum Frieder Burda. Wer eine Eintrittskarte gelöst hatte, durfte sich von einem der kleinen Roboter von Patrick Tresset porträtieren lassen. Der Künstler greift schon seit 2020 nicht mehr zu Farbe und Pinsel, sondern lässt seine künstlichen Maschinen (er nennt sie schlicht alle RNP (Robot Name Paul) für sich arbeiten. Diese sind ganz schön produktiv. Mittlerweile gibt es schon mehr als 50.000 solcher Porträts, wie der Künstler verrät.

Tresset sitzt vor drei Schulbänkchen aus Holz. Darauf stehen die Roboter. Der Künstler sitzt ruhig. Ohne sich zu bewegen, denn die Maschinen sind am Zeichnen. Die Roboterarme fahren hin und her und zeichnen monochrome Linien aufs Papier. Strich für Strich. Langsam und gemächlich. Drei verschiedene Porträts entstehen so in 14 Minuten.

Winzige Roboter erobern somit die Ausstellung „ImPOSSIBLE“ im Museum Frieder Burda. Noch bis einschließlich Sonntag, 12. Mai, ist während der Öffnungszeit Patrick Tresset mit seinen autonom agierenden Zeichenrobotern zu Gast. Insgesamt ist man in „ImPOSIIBLE“ auf der Spur des Unmöglichen. Da stehen Bäume auf dem Kopf, Bäche fließen bergauf, Wolkenkratzer wachsen in den Himmel – wortwörtlich. Der Kurator Alexander Timtschenko hat für seine Ausstellung nach Videoarbeiten, Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen und Fotoarbeiten gesucht, die die Realität austricksen. Als Besucher hat man die Möglichkeit, sich mit dem Kauf einer normalen Tageskarte inmitten der Ausstellungsexponate porträtieren zu lassen.

Die Fähigkeiten meiner Maschinen sind nicht intelligent. Patrick Tresset

Künstler

Patrick Tresset macht auf den ersten Blick einen sehr sympathischen Eindruck. Auf den zweiten ebenso. „Die Fähigkeiten meiner Maschinen sind nicht intelligent“, verrät er. Es entstehe lediglich der Eindruck, die Roboter würden mit eigener Intention agieren, doch ihr Verhalten basiere auf der Programmierung beschränkter Handlungsvorgänge, die auf Vorbilder von Staubsaugerrobotern zurückgehen.

Von klein auf an Technik interessiert

Schon von klein auf war Tresset von Technik fasziniert. Vielleicht einer der Gründe, warum aus dem „Painter“, der praktischerweise noch ein Informatikstudium in der Tasche hat, auch ein Programmierer wurde. Zusammen mit dem Goldsmiths College der University of London bastelte er an Maschinen herum, bis die technischen Geräte seinen Stil imitieren und selbstständig mit einem Stift Porträts zeichnen konnten. Inzwischen kommen viele Menschen ins Atelier des Künstlers, um sich zeichnen zu lassen. „In meiner Kunst geht es um das Menschsein an sich“, betont der Künstler im Gespräch, „die genutzte Technologie ist nur ein Instrument dafür.“

„Paul“ zeichnet inzwischen eine Dame, die sich auf dem Stuhl, der zweiten Station im Museum niedergelassen hat. Wie fühlt es sich an? „Gut“, lacht sie. Die fertige Zeichnung kann anschließen für 150 Euro erworben werden. „Es besteht allerdings keine Kaufverpflichtung“, erklärt Kurator Alexander Timtschenko.

Wer an der Performance mitwirken möchte, muss nur einen Mitarbeiter ansprechen, bekommt ein Kärtchen ausgehändigt und ist sozusagen mit dabei. Je länger der Uhrzeiger nach vorne rückt, desto mehr Menschen strömen herein.

Der in Frankreich geborene Künstler Patrick Tresset (*1967) erforscht in seinen Installationen die menschliche Wahrnehmung von technologischen Geräten. Die Arbeiten des Künstlers wurden weltweit in renommierten Institutionen gezeigt, wie das Centre Pompidou, Paris (FR), das Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul (KR), die Prada Foundation, Mailand (IT) und die Ars Electronica, Linz (AT).