Unterhaltung und Zerstreuung suchten die Menschen, bevor es das Kino und das Fernsehen gab, vor allem im Theater. Für Inszenierungen wurden immer wieder neue Formen gesucht, sich auszudrücken. Innovation war gefragt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Welt im Umbruch war und die Zeichen auf Moderne standen, etablierte sich in der Kurstadt eine besondere Form des Theaters. Die Menschen waren angetan von Marionetten, und so gründete der Baden-Badener Ivo Puhonny im Jahr 1911 sein „Künstler-Marionetten-Theater“. Dabei handelte es sich nicht um ein lustiges, simples Puppenspiel, sondern um ein Theater mit Anspruch, das Märchen ebenso wie Grotesken und Tragödien auf die Bühne brachte. Es richtete sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene, die die Vorstellungen mit Begeisterung verfolgten. Zeugnisse der Beliebtheit des Marionetten-Theaters finden sich noch heute im Stadtmuseum im Alleehaus. Dort sind auch zwei der Originalpuppen aus den 1920er-Jahren ausgestellt. Heike Kronenwett, Leiterin des Stadtmuseums und Stadtarchivs, kann einiges über den Gründer des Künstler-Marionetten-Theaters erzählen.

Ivo Puhonny wurde 1876 in Baden-Baden als Sohn des Malers Victor Puhonny geboren. Er lernte in Karlsruhe an der Kunstgewerbeschule und der Kunstakademie. Im Jahr 1900 zog es ihn nach Paris zur Weltausstellung, ein Jahr später unternahm er eine Weltreise, die ihn unter anderem nach Japan führte. Zurück in Baden-Baden, war Ivo Puhonny erfolgreich als Werbegrafiker tätig und entwarf zahlreiche Plakate, Werbeprospekte und Kampagnen, beispielsweise für die Zigarettenfirma Batschari. Im Stadtmuseum im Alleehaus ist ein von ihm gestalteter Batschari-Aschenbecher mit einer Golfspielerin ausgestellt. Er arbeitete zudem für Palmin und Meßmer-Tee, dessen Anfänge in Baden-Baden liegen. Ein Plakat von Meßmer-Tee ist ebenfalls im Museum ausgestellt. Auch für die Bäder- und Kurverwaltung war er regelmäßig tätig.

Ivo Puhonnys Hobby war das Schnitzen von Marionetten, mit dem er 1909 begann. Ihm war es wichtig, ausdrucksvolle Figuren zu schaffen. Er befasste sich so intensiv mit dem Thema, dass er eine Abhandlung über die Physiognomie der Marionetten schrieb. Darin beschreibt er den Kopf als den wichtigsten Teil einer Marionette, der im Verhältnis größer gebildet werden sollte. Auch legt er dar, dass Gesichtszüge und Augen bei den Puppen besonders betont werden müssen, um die Wirkung beim Publikum zu sichern. Wichtig war ihm auch, dass die Hände unproportioniert sind, damit auch geringste Armbewegungen beim Spiel zum Ausdruck kommen.

1911 gründete Puhonny dann das Künstler-Marionetten-Theater, dessen Aufführungen zunächst im Palais Hamilton, später im Kurhaus zu sehen waren. Das Ensemble bestand damals aus vier Personen, die den komplexen Bühnenapparat bedienten: Drei Frauen führten die Puppen und sprachen die Frauenrollen, dazu kam ein Rezitator, der oft bis zu sechs verschiedene Rollen beherrschen musste. Zum Repertoire des Ensembles gehörten Komödien, Dramen, Grotesken bis hin zu Märchen- und Mysterienspielen. Es wurden unter anderem Werke von Johann Wolfgang von Goethe, Hans Sachs und Ludwig Thoma aufgeführt. Auf der Suche nach neuen Stücken unterhielt der Baden-Badener eine rege Korrespondenz mit Dichtern und Schriftstellern seiner Zeit. Zu ihnen gehörte auch Alexander von Gleichen-Rußwurm, ein Urenkel Schillers.

Werbegrafiker Puhonny legte Wert auf eine einheitliche Wirkung, weshalb er auch alle Bühnenbilder und -dekorationen des Marionetten-Theaters selbst entwarf und zahlreiche Werbezettel, Broschüren und Programmhefte veröffentlichte. Bei ihrer Gestaltung brachte er seine Fähigkeiten als Fachmann für Reklame ein und schuf kunstvolle Grafiken. Viele dieser Drucksachen haben sich im Baden-Badener Stadtmuseum und –archiv erhalten. Ergänzt wurden diese Werbemaßnahmen durch Zeitungsanzeigen. So ist im Badeblatt vom 22. Juli 1929 zu lesen: „Puhonnys berühmte Puppen sind eine Sehenswürdigkeit ganz besonderer Art. Sie sind die lustigsten und eigenartigsten Schauspieler, die es gibt, von erstaunlicher Vielseitigkeit und Ausdruckskraft. Sei es, dass sie als Sänger, Schauspieler, Tänzer, Akrobaten sich produzieren, immer entwickeln sie neue Reize und ihr urgesunder Humor macht eine Vorstellung zu einer genussreichen Stunde, wie sie unterhaltsamer selten geboten wird.“

Das Künstler-Marionetten-Theater war so populär, dass Puhonny 1928 eine Puppenspielwoche in der Kunsthalle veranstaltete, die sein Puppentheater weltweit bekannt machte. Mehr als 30 Jahre lang bestand das Theater und zog ein breites Publikum an. Auch in der Presse wurden die Stücke regelmäßig besprochen. Durch Gastspiele in der Schweiz, Dänemark, Belgien, Frankreich und sogar in Indonesien erlangte das Marionetten-Theater Bekanntheit weit über die Grenzen Baden-Badens hinaus. Nach Ivo Puhonnys Tod im Jahr 1940 wurde das Puppentheater noch fünf Jahre weitergeführt. Zum letzten Mal durften die Puppen 1957 unter der Führung von Ivo Puhonnys Tochter Doris Böer-Puhonny spielen. Danach gingen sie in verschiedene Museen, zwei davon ins Stadtmuseum Baden-Baden. Die beiden ausgestellten Figuren Pantalone und Colombine stammen aus „Harlekins Brief“.