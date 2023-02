Offenbar sind doch nicht so viele Menschen daran interessiert, dass der Hindenburgplatz in Baden-Baden seinen Namen behält. Die von einem Nicht-Baden-Badener angemeldete Kundgebung fiel aus.

Viel Lärm um nichts hat ein so genanntes „Aktionsbündnis pro Hindenburgplatz“ mit seiner Anmeldung einer Demonstration am Samstag in Baden-Baden zur Erhaltung des Namens des Platzes verursacht.

Außer einem bemerkenswerten Aufgebot an Polizei, die mit sechs Einsatzfahrzeugen und entsprechendem Personal vor Ort war, war am Samstag am Hindenburgplatz fast nichts zu sehen.

„Die Anmeldung wurde zurückgezogen“, erklärte Petra Kurpisz, die Leiterin des Baden-Badener Amts für Öffentliche Ordnung. Kurpisz war selbst zum Hindenburgplatz gekommen, um zu sehen, was sich abspielt.

Aber es spielte sich nichts ab. Einsam und verlassen standen zwei Fahrräder auf dem Platz, die mit Plakaten bestückt waren, die denen ähnelten, die kurz nach der ersten Demonstration zur Umbenennung des Platzes dort angebracht worden waren.

Polizei war auf dem Hindenburgplatz in Baden-Baden trotzdem vor Ort

Wer steckt hinter dem „Aktionsbündnis“? Namen will Petra Kurpisz nicht nennen, aber „es war eine Einzelperson, die nicht in Baden-Baden wohnt“, sagt sie. Offenbar hat man mit einer großen Veranstaltung, möglicherweise auch mit einer Gegendemonstration gerechnet, anders ist das große Polizeiaufgebot nicht zu erklären.

Rüdiger Schaupp, der Pressesprecher der Polizeidirektion in Offenburg, der ebenfalls vor Ort war, stellt zwar lapidar fest „Außer Spesen nichts gewesen“ und ist auch zufrieden damit, dass die Kollegen schon sehr bald wieder den Heimweg antreten durften. Er fügt aber auch hinzu, dass die Polizei für alle Eventualitäten gerüstet gewesen sei. Es sei Aufgabe der Polizei, die Grundrechte zu wahren und die Versammlungsfreiheit zu schützen.

Nach einer knappen halben Stunde war alles vorbei und die zwei Fahrräder mit den Plakaten standen wider einsam und allein angekettet am Fahrradständer auf dem Hindenburgplatz.