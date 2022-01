Das Aktionsbündnis Mittelbaden appellierte am Samstag auf der Fieser-Brücke in Baden-Baden an ein verantwortliches Miteinander in der Covid-Pandemie.

Eine klare Position gegen lautes Getöse, falsche Aussagen und öffentliche Verstöße gegen die Corona-Regeln nahm das Aktionsbündnis Mittelbaden bei seiner ruhigen Kundgebung am Samstag auf der Fieser-Brücke ein. „Die Aussagen bei den Demonstrationen in den vergangenen Wochen sind immer krasser und schlimmer geworden, auch in Baden-Baden. Wir können da nicht mehr tatenlos zusehen bei diesen radauartigen Auftritten mit falschen Aussagen zu Corona“, stellte der Baden-Badener SPD-Stadtrat Werner Henn zu Beginn der Aktion fest.

Die Behauptung, wir lebten in einer Diktatur sei „eine Verunglimpfung der Opfer des Dritten Reiches und den Leidtragenden aller Diktaturen und totalen Regime“, sagte Henn und appellierte an die zahlreichen Zuhörer: „Wir werden da nicht zusehen, wie eine Minderheit Fakten verdreht und Regeln bricht.“

„Wir setzen hier bewusst ein positives Zeichen in der Sache und bewusst nicht gegen andere Menschen“, betonte Werner Henn gegenüber dieser Zeitung. Die Pandemie sei nur in den Griff zu bekommen, wenn „alles sorgsam und ehrlich miteinander umgehen.“ Die Mehrheit akzeptiere die notwendigen Maßnahmen und Corona-Verhaltensregeln. „Es kann nicht sein, dass eine Minderheit wie in der Weimarer Republik alles kaputt macht“, sagte Henn. Die Polizei sitze dabei oft zwischen den Stühlen und sei nicht zu beneiden.

Lungenfacharzt aus dem Klinikum Mittelbaden gibt Einblicke

Dann meldete sich Christian Nagel vom Klinikum Mittelbaden zu Wort: „Wir haben hier allein in Baden-Baden in Bezug auf Corona bis zu 1.600 Patienten versorgt, rund 300 sind gestorben. Das ist eine enorme Belastung für alle Mitarbeiter hier im Krankenhaus. Es gab Schwangere, die vor, und Schwangere, die nach der Geburt an Covid gestorben sind. Auch viele junge Patienten. Jeder Tod, teilweise mehrmals am Tag, geht dem Personal nahe“, warf der Lungenfacharzt an der Baden-Badener Klinik ein Schlaglicht auf die enormen Belastungen durch Corona vor Ort.

Das Klinikpersonal stehe bereits seit langer Zeit stark unter Druck und müsse auch psychologisch betreut werden. „Ich kann es niemandem verdenken, wenn er sich da einen anderen Job sucht“, räumte der Mediziner ein.

Zum ersten Mal sei die komplette Intensivstation auf nur eine Krankheit ausgerichtet worden. „Dabei ist nebendran viel auf der Strecke geblieben. Ich denke da vor allem an die vielen aufgeschobenen Behandlungen und Operationen. Viele Patienten warten auf ihre Hüfte oder ein anderes Gelenk, warten zu Hause unter Schmerzmitteln, bis sie endlich dran kommen“, zählte er die Prioritäten und die Leidtragenden auf.

Im Fall einer Krebserkrankung sei eine notwendige Vorsorge nicht gewährleistet. „Manchmal ist es dann bei der Diagnose bereits zu spät“, stellte er unter Bedauern fest. Auch die auf eine notwendige OP wartenden Patienten seien akut gefährdet, denn die Kondition lasse nach und führe mitunter dazu, etwa ein neues Gelenk nicht mehr richtig einsetzen zu können.

Folgen durch Long-Covid noch nicht absehbar

„Was wir noch nicht wissen, ist, was durch Long-Covid auf uns zukommt. Das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt Jugendliche, die nicht mehr belastbar sind und wohl auch nicht mehr arbeiten können“, stellte er fest. „Wenn dann vielfach die Rede von Panikmache ist, dann ist das nur schwer zu verstehen“, sagte Christian Nagel und bekam einmal mehr Applaus.

Deshalb rate er zur Vorsicht. „Ja, es gab Reaktionen, die überzogen waren. Aber in der ersten Welle war sehr viel auch noch nicht abschätzbar. Auch bei Omikron wissen wir alles noch nicht genau. Die Verläufe sind zwar in der Regel nicht so schwer. Aber das ist von Fall zu Fall verschieden und sagt noch nichts über Langzeit aus“, appellierte der Baden-Badener Mediziner, den neuen Varianten nicht sorglos zu begegnen.

„Es wurde und wird viel geleistet. Aber wir müssen uns auf weitere Jahre der Ansteckung einstellen“, richtete Nagel seinen Blick in die Zukunft. Er rechne zumindest in den nächsten fünf Jahren mit weiteren Corona-Varianten, die uns auf Trab halten werden. „Das alles funktioniert aber nur, wenn alle zusammenstehen und die Regeln beachten. Und ich hoffe, dass das nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führt.“

Die Rede- und Musikbeiträge wurden bei der Kundgebung bewusst kurz gehalten und auch der an Covid verstorbenen Mitmenschen wurde gedacht. Zudem legten die Veranstalter viel Wert darauf, keine parteipolitischen Beiträge zuzulassen. „Wir haben heute hier gesehen, dass es auch anders geht, ruhig und ohne Aggression. Gerade jetzt ist es eine wichtige Aufgabe zusammenzustehen und sich in vieler Hinsicht an die Regeln zu halten“, schloss Werner Henn am Ende der Veranstaltung.