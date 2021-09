Kunstverein Baden-Baden zeigt auf dem Augustaplatz seine Werke

Nicht nur die Fontäne am Augustaplatz sprudelte fröhlich. Als der Kunstverein Baden-Baden am Samstag zum 19. Mal Werke von mehr als 30 Mitgliedern unter freiem Himmel präsentierte, gab es auch immer wieder Wolkenbänke, die über dem Areal für Niederschläge sorgten. Das Publikumsinteresse war dennoch sehr groß.

„Die Bilder meiner Heimat behalte ich immer in meinem Kopf“, stellte etwa Gabriele Schewe ihre Aquarelle mit Ostseemotiven vor. Wasser, Schiffe, Windflüchter, Vögel und Sonnenuntergänge – mit gekonnten Pinselstrichen hat die Künstlerin aus dem Rebland abgebildet, was sie in ihrem Erinnerungsportfolio trägt. „Und natürlich in meinen Fotos“, ergänzt sie.

Die Technik, mit der sie arbeitet, die lasse sich erlernen. „Inzwischen reise ich aber auch gerne nach Italien.“ Doch das habe zuletzt gar nicht mehr gut funktionert. „Also male ich.“