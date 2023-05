Der Kunterbunte Kinderspaß lockte zahlreiche Kinder auf die Wiese vor dem Kurhaus in Baden-Baden. Rund 30 Vereine und Einrichtungen boten ein breites Angebot an Spielemöglichkeiten.

Ein in mehrfacher Weise ungewohntes Bild bot sich am Samstagnachmittag auf dem edlen Grün vor dem Kurhaus. Wo sonst akkurat gestutzte Grashalme in Richtung Sonne ragen, sah alles nach farbenfroher Tobewiese aus. Der Kunterbunte Kinderspaß meldete sich eindrucksvoll bei strahlendem Sonnenschein zurück und peppte den Eventkalender der Stadt um ein besonderes Ereignis auf.

Ein echtes Highlight

Mit dem großen Kinderfest im Kurpark hatten die ursprünglichen Initiatoren 2004 ein echtes Highlight auf den Weg gebracht, dass – inzwischen unter der Leitung der Bürgerstiftung - beweist, dass in der Stadt auch kleine Bürger und Gäste willkommen sind.

Dass die Angebote, für die am Samstag rund 30 Vereine und Einrichtungen sowie viele Ehrenamtliche und Sponsoren sorgten, fast ausnahmslos kostenfrei sind, macht die Sache nicht nur familienfreundlich sondern auch attraktiv weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Spielmobil ist eine Fundgrube

Dabei zeigte sich zum wiederholten Male, dass es oft gar nicht viel braucht, um Kinder zu begeistern. Das Spielmobil ist diesbezüglich eine echte Fundgrube. Ohne Unterlass rollten etwa tapfere Strampler mit allerlei pedalbetriebenen Fahrzeugen über die Wege, während andere über Luftkissen hüpften und mehr. Ein Konzept, das ganz ähnlich der Hüpfburgen funktioniert. Derer gab es übrigens gleich zwei. Schlangestehen war also nicht erforderlich, außer am Eisstand. Aber selbst da wurde zügig abgewickelt.

Selbstgemachtes Muttertagspräsent

Marina Gabler wird zwar am kommenden Sonntag nicht wirklich eine große Überraschung erleben, wenn ihre beiden kleinen Söhne die selbstgemachten Muttertagspräsente überreichen. Aber die Begeisterung mit welcher der Vier- und der Fünfjährige zu Werke schritten, war so großartig, dass sie sich über das selbst bepflanzte Töpfchen dennoch mächtig gefreut hat.

Wobei Samuel, der Jüngere der beiden, sich nur schwerlich von seiner handgemachten Beute trennen konnte. Andererseits gab es noch eine Reihe von weiteren Verlockungen auf dem Areal, dass es am Ende doch eine für alle akzeptable Einigung gab. Mama trägt erstmal, alles weitere wird zu Hause geklärt.

Denn für den Moment galt es schließlich wieder, wie schon in früheren Jahren, die traditionelle Stempelkarte zu füllen. Acht Einträge verhießen in gewohnter Manier ein kleines Präsent für die Kinder, die fleißig gebastelt, geturnt, gehüpft und mitgemacht haben.

Enten-Rennen findet statt

Nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen. Die Bedingungen waren bestens geeignet für die Kinderparty und hätten für den Geschmack von manchem Besucher gerne länger dauern können. Insbesondere mit Blick auf das Riesenwiesenfest, das es auch 2023 wohl nicht geben wird. „Aber unser Enten-Rennen gibt es trotzdem“, tröstete Calle Gruner von Round Table eine fragende Mutter, deren Nachwuchs zu den Glücklichen gehörte, die an diesem Stand zum Zuge kamen.

Dort wurden Jutetaschen farblich nach eigenen Gusto gestaltet. Doch nach nur rund zwei Stunden waren die Vorräte an Beuteln vollständig geplündert.

Lose werden angeboten

Dem achtjährigen Moritz machte das eher weniger aus. Er hatte für diesen Tag nämlich eine ganz andere Aufgabe. Er durfte als lebende Riesenente über das Geviert flanieren und machte auf diese Weise Werbung für das erwähnte Entenrennen, das am 2. Juli um 14 Uhr für besonderes Leben in der Oos neben der Klosterwiese sorgen wird.

Wer bei dieser Gelegenheit per Los auf den schnellsten Plastikschwimmer gesetzt hat, der könnte bald stolzer Besitzer eines e-Scooters oder einer Tischtennisplatte werden. „Es winken jede Menge weiterer Preise“, kündigt Gruner an, der aus Altersgründen nun Abschied nehmen muss von den Roundtablern. Doch das Entenrennen 2023, das wird er sich nicht entgehen lassen. Info: Lose fürs Entenrennen gibt es bei Decathlon sowie am kommenden Samstag in der Shopping Cité am Stand von Roundtable.