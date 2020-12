Am 15. Januar starten in der bedeutenden Spielstätte die Impfaktionen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die Kulturbetreiber hoffen, die bereits geplanten Programme nicht komplett absagen zu müssen. Wie begründet ist diese Hoffnung?

Seit Mittwoch steht fest: Das Kurhaus Baden-Baden wird ab 15. Januar zu einem Corona-Impfzentrum. „Wir haben dem Land ein Angebot gemacht, um unseren Beitrag zu leisten, die Pandemie zu bekämpfen“, betont Steffen Ratzel, Geschäftsführer der Bäder und Kurverwaltung Baden-Württemberg (BKV), die eine Tochtergesellschaft des Landes und Eigentümerin der Kurhaus-Immobilie ist.

Für diesen Standort spreche die zentrale Lage sowie die gute Anbindung an den Individualverkehr und den ÖPNV. Zudem lasse sich ein Impfzentrum im Kurhaus mit relativ wenig Aufwand aufbauen. „In unserem Haus kann es schnell losgehen“, sagt der BKV-Chef im Gespräch mit unserer Redaktion und verweist auf die bereits vorhandene gute Infrastruktur.

„Es hat Priorität, möglichst schnell viele Menschen zu impfen“, erläutert Ratzel. Nach Auskunft des Sozialministeriums sind die Impfzeiten an sieben Tagen die Woche in zwei Schichten von 7 bis 21 Uhr geplant. Pro Standort sind etwa 800 Impfungen täglich vorgesehen. Das Impfzentrum soll bis Mitte Juni in Betrieb bleiben, bei Bedarf darüber hinaus.