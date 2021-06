Eismanufaktur soll Kurhaus-Kolonnaden in Baden-Baden beleben

Wird es in der Eismanufaktur in den Baden-Badener Kurhaus-Kolonnaden Glühweineis geben? „Warum nicht?“ sagt Franziska Ebi. Sie ist verantwortlich für die eisigen Spezialitäten in der neuen Eisdiele.

Sie erinnern an glanzvolle Zeiten der Bäderstadt: die Kurhaus-Kolonnaden in Baden-Baden. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen langen Zwangspause hatten zuletzt einige Ladenbetreiber das Handtuch geworfen und den Pachtvertrag gekündigt.

Kurhaus-Kolonnaden Die Kurhaus-Kolonnaden verkörpern für viele Besucher das Flair und den besonderen Stil Baden-Badens im 19. Jahrhundert. Ihre Geschichte begann im Jahr 1816/17 mit dem Bau von Krämerbuden. Diese Einkaufsmöglichkeiten sollten das damalige Conversationshaus, wie das Kurhaus früher genannt wurde, mit der Innenstadt verbinden. Sie entstanden in Anlehnung an Geschäftspassagen in Paris. Als sich Baden-Baden immer mehr zur internationalen Bäderstadt entwickelte, passten die Holzbuden nicht mehr zum Niveau der Stadt und der Gäste, heißt es in einem Text der Bäder- und Kurverwaltung (BKV) zur Geschichte der Kolonnaden. So wurden im Jahr 1868 Pläne des Bezirksbaumeisters und Architekten Kar Dernfeld umgesetzt und es entstanden die Ladenzeile, wie wir sie auch heute noch kennen. Unter den schattenspendenden Kastanienbäumen können die Gäste flanieren, einkaufen und verweilen.

Inzwischen gibt es aber keine Leerstände mehr, freut sich Steffen Ratzel von der Bäder- und Kurverwaltung (BKV). Einen im März frei gewordenen Laden nutzt die BKV als Eigentümer des denkmalgeschützten Ensembles jetzt selbst: als Eisdiele.

Weil es Leerstände gab, waren die Kolonnaden in der Vergangenheit immer wieder ein Sorgenkind. Alle 17 Ladengeschäfte sind jetzt wieder vermietet. Bis auf eine Boutique, die gerade hergerichtet wird, sind alle in Betrieb.

Bäder- und Kurverwaltung will Niveau in Kolonnaden hoch halten

Der BKV-Chef wertet das als deutliches Signal: „Uns ist wichtig, dass die Kolonnaden ein ganz besonderer Ort sind.“ Daher habe die BKV schon Mieteranfragen abgelehnt. „Wir müssen ein gewisses Niveau halten“, erläutert Ratzel.

Eine exklusive Confiserie und Sortimente mit Luxusmodemarken und Luxusartikeln wie Schmuck sind ein wesentlicher Faktor und sollen das Bild einer attraktiven Einkaufszeile abgeben.

Das ziehe auch eine besondere Kundschaft an, meint der BKV-Mann. Die derzeitige Publikumsresonanz entspricht nach dem Einbrüchen im Tourismusgeschäft wegen der Pandemie aber noch lange nicht dem Niveau der Zeit vor Corona.

„Von der Normalität sind wir noch ein ganzes Stück entfernt“, berichtet Ratzel.

Baden-Badener Eisdiele zieht in ehemaliges Lampengeschäft

Eine Belebung verspricht sich die Bäder- und Kurverwaltung nun von der neuen Eisdiele, die unter dem Namen „Kurhaus Eismanufaktur“ firmiert.

Sie hat ihr Domizil in exponierter Lage an der Kopfseite der Kolonnaden zum Kurhaus hin. In der Räumlichkeit war zuvor ein Lampengeschäft untergebracht.

Die Lage war mit entscheidend für das Engagement der BKV. „Wenn der Laden in dieser Lage nicht frei geworden wäre, hätten wir es nicht gemacht“, berichtet Ratzel.

Die Idee für eine Eisdiele kursierte in der BKV nach Angaben des Geschäftsführers schon lange. Doch wegen des Denkmalschutzes könne in dem Areal nicht einfach mittendrin eine solches Angebot aufgebaut werden.

Darüber hinaus legt die Bäder- und Kurverwaltung die Messlatte auch bei der Qualität der eisigen Leckerei hoch an.

Konditorin stellt Eis täglich im Baden-Badener Kurhaus her

Ratzel glaubt an den Erfolg der Kombi aus dem in den Kolonnaden möglichen entschleunigten Einkaufen und Flanieren und dem Genuss eines guten Eises im Schatten der Kastanienallee. Das Eis wird in Eigenregie täglich frisch im Kurhaus hergestellt. Expertin ist die junge Franziska Ebi.

Die Konditorin wurde im Kurhaus ausgebildet, sammelte ein Jahr Erfahrungen auch in einem anderen Betrieb und beschäftigte sich zuletzt intensiv mit dem Thema Eis.

„Hohe Qualität ist uns wichtig“, bekräftigt die 25-Jährige das Konzept. Zutaten wie Obst werden von regionalen Bauern und die Milch aus dem Schwarzwald bezogen.

Einen Synergieeffekt des neuen Zweiges kann die BKV im Kurhausrestaurant nutzen. „Das ist eine Bereicherung für unseren Veranstaltungsbereich“, erläutert Jasminka Vraneš, die Restaurant-Direktorin.

Bei Galas oder Hochzeiten könnten so besondere Wünsche erfüllt oder zu Events besondere Kreationen aufgelegt werden.

Gerade in den Sommermonaten spiele die Eiskarte zudem für das Restaurant eine große Rolle. Da nicht jedes Restaurant Eis aus eigener Herstellung anbieten könne, sei das ein Pluspunkt für die Gastronomie im Weinbrenner-Bau, stellt Ratzel heraus.

Baden-Badener Eismanufaktur könnte auch Spargeleis herstellen

Bei den Sorten soll künftig auch Kreativität bewiesen werden. Zum Beispiel mit Spargeleis. Auch ein Glühweineis scheint nicht unmöglich. „Warum nicht?“ sagt Ebi.

36 Sorten hat sie mit ihrem Team derzeit im Sortiment, zwölf zählen zum Standard. Beim Preis von 1,30 Euro pro Kugel liegt die Eismanufaktur in den Kolonnaden auf dem Niveau der Konkurrenz in der City.

In der Eismanufaktur gibt es die Kugeln zum Mitnehmen in der Waffel oder im Becher. Das Thema Nachhaltigkeit hat die BKV bei den Bechern auch im Blick hat: Das aus Maisstärke gewonnene Material sei biologisch abbaubar.

„Eis ist fast ein Ganz-Jahresgeschäft“, meint Ratzel. Daher sei denkbar, das Angebot das ganze Jahr über offen zu halten. Das werde letztendlich aber die Nachfrage zeigen. Sorgen, dass die Eismanufaktur nicht wirtschaftliche betrieben werden könne, mache er sich aber nicht.