Amadou Diallo versteht die Welt nicht mehr. Überall werden händeringend Fachkräfte gesucht – „vor allem im Pflegebereich“. Doch er als hier ausgebildeter, staatlich anerkannter Gesundheits- und Krankenpflegehelfer soll in sein Heimatland Guinea abgeschoben werden.

Das kann der 23-Jährige, der neben dem Diplom einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche hat, nicht begreifen. „Ich habe nur Schwierigkeiten und viel Stress, obwohl ich mich anstrenge, um hier voranzukommen“, sagt der junge Mann aus Baden-Baden, der sich momentan viele Gedanken über seine Zukunft macht.

Der politische Wille ist offenbar noch nicht in der Verwaltung angekommen. René Lohs

Jurist

„Es ist doch absurd, arbeitswillige, fleißige, sozial integrierte Menschen abzuschieben, die hier gebraucht werden. Noch dazu ausgerechnet einen ausgebildeten Krankenpfleger“, sagt der promovierte Jurist René Lohs. „Das widerspricht dem Interesse Deutschlands. Der politische Wille ist offenbar noch nicht in der Verwaltung angekommen.“

Auf Weisung des Innenministeriums solle vermehrt abgeschoben werden. Doch die Abschiebe-Politik treffe leider die Falschen, nämlich die Braven. So unglaublich die Geschichte klingt: „Ein Einzelfall ist das nicht“, betont der Baden-Badener Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht bei einem Treffen in der Kanzlei.

Der Krankenpflegehelfer hat seine Ausbildung im März im Ortenau Klinikum abgeschlossen

Im Grunde vereint Amadou Diallo all das, was die Bundesregierung aktuell sucht – nämlich Pflegefachkräfte. Um die wirbt sie aktuell in aller Welt. Im März dieses Jahres schloss Diallo seine Ausbildung an der Akademie für Pflege und Gesundheit des Ortenau Klinikums erfolgreich ab. Seither arbeitet er in Vollzeit auf der unfallchirurgischen Station der Offenburger Klinik. Und 2022 erwarb er das Zertifikat „telc Deutsch B1 Pflege“.

Für die Klinik ist er laut Personalabteilung ein zuverlässiger, von Kollegen, Vorgesetzten und Patienten sehr geschätzter, vor allem „unverzichtbarer Mitarbeiter“. Peter Latzel, der Diallo seit Mitte 2021 ehrenamtlich betreut, sagt: „Wir begleiten die Leute über Jahre, helfen ihnen durch die Behördenmühle und den Paragrafen-Dschungel.“

Man freue sich, wenn sie es geschafft haben und ihr eigenes Geld verdienen. „Und dann sollen sie das Land wieder verlassen, während jene, die das Sozialsystem ausnutzen, hierbleiben dürfen.“ Das sei unbegreiflich. Da dürfe sich niemand wundern, dass bei den Betreuern der Frust zunimmt.

Ich wollte zur Schule gehen, lernen, etwas aus meinem Leben machen. Amadou Diallo

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

Amadou Diallo kam Ende 2018 nach Deutschland. Als Vollwaise lebte er in Guinea zuletzt bei seinem Onkel. „Er hat mich immer geschlagen und am Ende rausgeworfen“, erzählt Diallo. „Ich hatte dort keine Perspektive. Ich wollte zur Schule gehen, lernen, etwas aus meinem Leben machen.“

Nach einer Odyssee durch halb Deutschland wies ihn das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) im Oktober 2019 dem Stadtkreis Baden-Baden zu. Hier besuchte er von November 2019 bis September 2020 die Louis-Lepoix-Schule zur beruflichen Vorqualifizierung.

Im März 2020 war nach Auskunft von RP-Sprecherin Irene Feilhauer Diallos Asylantrag als unbegründet abgelehnt und die Abschiebung nach Guinea angedroht worden.

Diallos Klage gegen den abgelehnten Asylantrag wurde abgewiesen. Mitte 2021 habe das RP seinen Antrag auf Ausbildungsduldung abgelehnt, so Feilhauer. „Sie wäre zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen gewesen, da der Betroffene noch nicht vollziehbar ausreisepflichtig und somit auch noch nicht geduldet war.“

Baden-Badener machte in Deutschland zuerst einen Hauptschulabschluss

Im Juli 2021 machte Diallo seinen Hauptschulabschluss „mit Belobigung“ und bewarb sich um eine Ausbildung an den Kliniken in Baden-Baden und Offenburg. Dass er eine Zusage vom Ortenau Klinikum erhielt, teilte er der Ausländerbehörde in Baden-Baden mit.

Zudem stellte er einen „Umverteilungsantrag“, um sich in Offenburg anmelden zu können. Dort hatte er nämlich ein Zimmer im Azubi-Personalwohnhaus bekommen.

„Doch auf diese Mitteilung hat die Behörde nicht reagiert“, berichtet Latzel. „Abgesehen von den Sachbearbeitern am Waldseeplatz hat meines Wissens niemand aus der Ausländerbehörde auf Herrn Diallos Anträge und Schreiben reagiert.“ Sein Anwalt bestätigt, dass das Amt mehrere Anträge auf Wohnsitzverlegung nach Offenburg nicht bearbeitet habe.

Das eigentliche Problem liegt beim RP, weil sich dort über Monate hin nichts getan hat. René Lohs

Jurist

„Das eigentliche Problem liegt beim RP, weil sich dort über Monate hin nichts getan hat“, kritisiert Lohs. „Wenn die Fälle dort nicht bearbeitet werden, rührt sich auch das Ausländeramt nicht.“ Die Ausländerbehörde sei ohnehin durch immer mehr Bürokratie überfordert.

Da eine Anmeldung Diallos in Offenburg nicht möglich war, muss er nun alle sechs Monate in Baden-Baden seinen Ausweis verlängern und seine Post am Meldewohnsitz abholen. Im März stellte er zum dritten Mal den Antrag auf „Umverteilung“ und beantragte eine Aufenthaltsgenehmigung, um einen Aufenthaltstitel als Fachkraft zu erhalten.

Amadou Diallo könnte eine Aufenthaltserlaubnis erhalten

„Die Angelegenheit werde vom RP nochmals geprüft, hieß es jetzt seitens des Ausländeramtes“, berichtet Lohs. RP-Sprecherin Feilhauer bestätigt dies gegenüber dieser Redaktion.

„Die Ausländerbehörde in Baden-Baden hat uns mitteilt, dass möglicherweise eine Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung in Betracht kommt.“ Die Prüfung dauere noch an. Derzeit seien im Fall Diallo keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen geplant, so die Sprecherin.