In der „Nikolauszentrale“, dem Clubhaus des FC Lichtental werden normalerweise zehn Nikoläuse auf ihren Einsatz bei Familien in der Umgebung vorbereitet. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Seit 48 Jahren gibt es in Baden-Baden-Lichtental eine Nikolauszentrale. Jedes Jahr am sechsten Dezember schwärmen die Nikoläuse aus und besuchen Kinder und Familien in der Umgebung, erscheinen auf Weihnachtsfeiern und Betriebsfesten. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Beschränkungen haben sich die Baden-Badener schweren Herzens entschlossen zu pausieren.

„Wir gehen in die Wohnzimmer der Familien, haben direkten Kontakt, die Kinder möchten uns ein Lied vorsingen und etwas auf ihren Instrumenten vorspielen. All das ist wegen der Pandemie nicht möglich“, bedauert Wolfgang Huck, der gemeinsam mit seinem Cousin Waldi Völker und Herbert Frick einst die Nikolauszentrale aus der Wiege hob.