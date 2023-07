Nachdem der Christliche Hilfsdienst (CHD) in Steinbach ein neues Seniorenhaus in Dienst gestellt hat, soll nun auch aus dem alten Gebäude im Merkelrain etwas Neues entstehen.

Dort will der CHD nämlich Wohngruppen und zwei Wohnungen für Menschen ausbauen, die nicht in der Lage sind, eigenständig ihr Leben zu gestalten und zu bewältigen.

Derzeit beherbergt das Haus bereits im Untergeschoss Verwaltungsräume, eine Küche, die auch das neue Haus mit verpflegt, sowie eine Wäscherei. Und auch Bewohner leben bereits dort. Jetzt soll das Haus umgebaut werden und auf einer neu gestalteten Fläche begleitetes Wohnen noch attraktiver machen.

Vier Jahre Planung für das Lebenshaus

Allerdings haben sich die Planungen für das Lebenshaus Doppelpunkt lange hingezogen. Von nahezu vier Jahren sprach Ortsvorsteher Ulrich Hildner in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Einer der Gründe dafür sei der Brandschutz gewesen und damit verbunden auch die Rettungssituation, sollte es zu einem Notfall kommen.

Laut dem Bauamt in Baden-Baden ist diese Problematik auch jetzt noch nicht vollständig gelöst. Es gebe da noch einige Bedenken, erläuterte Fachgebietsleiter Lothar Köstel am Montagabend den Ortschaftsräten. Derzeit gebe es noch eine interne Prüfung, man hoffe aber auf einen baldigen finalen Schlusspunkt, so Köstel.

Derzeit seien schon Menschen in dem Haus untergebracht, die zum Teil von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Betreut würden dort zudem Menschen, die eigenständig keine Wohnung finden könnten. Köstel betonte, dass es sich dabei nicht um pflegebedürftige Menschen handele, sondern um Menschen, die in ihrer derzeitigen Lebenslage Hilfe und Betreuung bräuchten.

Es sei gut, eine solche Konzeption innerhalb der Kommune zu haben, erklärte Lothar Köstel: „Wir unterstützen das auch.“ Nur müsse das Problem mit dem Brandschutz noch gelöst werden, bevor der Bauantrag genehmigt werden könne.

Wir unterstützen das auch. Lothar Köstel

Fachgebietsleiter

Laut CHD bietet das begleitete Wohnen Platz für volljährige Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die aufgrund einer „seelischen Einschränkung“ vorübergehend oder für längere Zeit zu einer selbstständigen Lebensführung nicht in der Lage sind.

Eigene Lebensperspektive soll verbessert werden

Eine wichtige Grundlage für die Aufnahme von Personen sei dabei die Bereitschaft und Motivation zur Verbesserung und Stabilisierung der eigenen Lebensperspektive, wofür die Einrichtung auch regelmäßige psychosoziale und gegebenenfalls auch seelsorgerliche Begleitung anbiete.

Wer einen Platz im künftigen Lebenshaus haben will, muss allerdings fähig sein, seine tägliche Grundversorgung selbstständig zu übernehmen und die Bereitschaft mitbringen, in einer gemeinschaftlichen Wohnform zu leben. Großen Wert legt die Einrichtung zudem auf den Aufbau von sinnvollen Tagesstrukturen und die Erarbeitung und Erreichung von individuellen Zielen.

Neue Verhaltensweisen sollen im Lebenshaus erlernt werden, und deshalb können keine Menschen mit akuten psychotischen Erkrankungen aufgenommen werden. Gleiches gilt für Menschen mit akuter Suizidgefährdung oder Suchtverhalten.

Wohlwollend blickten dann auch am Montagabend die Ortschaftsräte im Rebland auf die Planungen des Christlichen Hilfwerks. Sie nahmen diese zur Kenntnis und wünschten dem CHD, dass die letzten Hürden auf dem Weg zum Umbau des alten Gebäudes nun möglichst zügig zum Ende gebracht werden.