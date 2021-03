Ein Händchen fürs Leder: die Kuttenschmiede in Baden-Baden

Die „ChaChas“ betreiben seit rund 30 Jahren die Kuttenschmiede in Baden-Baden. Ihre Kunden sind aber nicht nur Biker. In ihrer kleinen Werkstatt fertigen sie jegliche Lederkleidung auf Wunsch an.

Ein freundliches „Moin moin“ lässt sofort erkennen, dass die „ChaChas“ alias Chris und Jo Kröger ein bisschen nördlich angehaucht sind. Seit rund 30 Jahren betreiben sie die Kuttenschmiede in Baden-Baden. Aber kennengelernt haben sich die beiden in Hamburg.

In ihrer Lieblingsdisco Top Ten hat er gearbeitet und dort seine Nummer eins kennengelernt. Und dann ging alles sehr schnell, erzählt Chris, die eigentlich Christine heißt, von den 80er Jahren und dem Umzug in den Süden, von der Hochzeit und den ersten beiden Kindern, die sehr schnell auf dem Weg waren.

Tochter Nummer drei erblickte dann nach 20 Ehejahren das Licht der Welt und hält die Eltern augenscheinlich jung. Vielleicht haben die beiden auch einfach vergessen alt zu werden, während sie ihr Leben auf Bahnen lenkten, die sich von dem anderer meist extrem unterschied.

„Wir waren auf Flohmärkten unterwegs und haben dort genäht.“ Eine alte Tretmaschine hatten sie stets dabei und zogen damit rasch die Blicke auf sich. „Wir hatten auch noch andere Jobs.“ Denn die Familie musste ja auch ernährt werden.

Das erste Stück: eine Lederhose für den Bruder

Der Durchbruch, der ganz deutlich in die Richtung von selbst angefertigten Lederkleidungsstücken wies, wurde übrigens von einem missglückten Weihnachtsgeschenk eingeleitet, erzählt Chris schmunzelnd. „Ich hatte meinem Bruder einen Schal gestrickt, doch er wollte lieber eine Lederhose.“

Zu zweit schritt das Paar zur Tat und erfüllte diesen Wunsch. „Hier hängt sie übrigens“, zeigt Jo auf das gute Stück, das nach vielen Jahren den Weg zurück in den Shop fand. Als Erinnerung.

Jetzt ziert sie die längst sehr professionell ausgestattete Werkstatt der „ChaChas“, in der die Zeit irgendwie stehen zu bleiben scheint. Museumscharakter, ein Touch von Krämerladen, alles was man eben so braucht, wenn man auf Maß und Wunsch so allerlei anfertigt, was die Herzen der Biker höher schlagen lässt. Das alles vereint sich hier.

Die Klientel, die hier ordert, besteht übrigens bei weitem nicht nur aus Mitgliedern von Motorradclubs. Auch wohlbestallte Kunden gibt es, etwa die Harley-Fans, die sich irgendwann im Laufe ihres Lebens einen lange gehegten Traum verwirklichen, ein Bike kaufen und sich dann auf die Suche nach einem stimmigen Outfit begeben.

Die Schmiede ist in der Baden-Badener Motorrad-Szene bekannt

Dass ein weit gehörter Herzschlag der Szene direkt unterhalb des Waldseeplatzes schlägt, ahnen wohl die wenigsten. Doch inzwischen sind die ChaChas in der Szene dank ihrer eigenen Ideen und Schnitte längst gut bekannt.

„Uns gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren“, ist Jo Kröger immer noch mit Leib und Seele dabei. „Wir hätten uns damals nie diesen Erfolg mit unserer Arbeit und unseren Ideen träumen lassen“, erzählt er von den Anfängen, von Motorradclub-Mitgliedern, die vornehmlich in dreckigen Jeanswesten herumliefen.

Heute ist es ein Muss, eine Lederweste nach Maß zu besitzen. Chis Kröger, Lederschneiderin

„Heute ist es ein Muss, eine Lederweste nach Maß zu besitzen, die wir nach den eigenen Vorstellungen des Trägers hergestellt haben.“ Nicht nur das. Das Outfit darf durchaus auch mal ein bisschen feiner ausfallen, wenn man sich im Bikerstil kleidet.

„Wir schneidern zwar viel für die Motorradszene, aber unser Portfolio ist weitaus größer“, verweist Chris in diesem Zusammenhang auf überraschend feine Lederhosen, Jackets, Hemden, Gürtelschnallen, Schmuck, kunstvolle Punzierarbeiten bis hin zum Hochzeitskleid.

Kreatives Zentrum der „ChaChas“ : die kleine Werkstatt

Dass die Werkstatt, in der dieses kreative Potenzial, das inzwischen sogar von Kunden aus Schweden, sogar aus Australien geschätzt wird, nur rund 15 Quadratmeter groß ist, fällt natürlich schwer zu glauben. Dort befindet sich quasi das Herzstück des Shops.

Bei der Produktion ist ein Freund behilflich, der ursprünglich aus Pakistan stammt. In der Fabrik seiner Familie entstehen nach ChaCha-Entwürfen Kutten und mehr mit dem Label „Bad Company Leatherwear“.

„Was wir hier in Baden-Baden machen, ist Maßarbeit. Wir machen hier aber auch gewünschte Änderungen“, erklärt Chris und blickt von ihrer Maschine auf, nimmt zwischendurch das Telefon ab, während Jo an einem Gürtel arbeitet. Einem Unikat, versteht sich.

Design, Farbe – das alles wählt der Kunde aus und bekommt es handgefertigt geliefert – inklusive der gewünschten Gürtelschnalle, die es hier auch gibt. „Wir haben allerhand andere Tüddelsachen“, lädt Chris ein sich einfach mal umzuschauen.