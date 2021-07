Nach Ansicht der SPD sollte sich Baden-Baden an einem Förderprogramm des Landes beteiligen. Das verspricht Prämien, wenn leerstehende Wohnungen wieder vermietet werden. Auch in der Bäderstadt bestehe diesbezüglich ein großer Handlungsbedarf.

Die SPD in der Bäderstadt sieht großen kommunalen Handlungsbedarf bei den Bemühungen, leer stehende Wohnungen wieder einer Vermietung zuzuführen.

In einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) fordert Ulrike Mitzel von der SPD-Gemeinderatsfraktion die Stadtverwaltung auf, entsprechende Fördermittel aus einem Programm des Landes Baden-Württemberg in Anspruch zu nehmen.

Nach Erkenntnissen der Sozialdemokraten stehen auch in den Stadtteilen von Baden-Baden „immer mehr Wohnungen leer“. Eigentümer sähen oftmals keinen Anreiz mehr, Wohnraum zu vermieten. Sie hätten zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht oder die Vermieter seien nicht mehr in der Lage, die Vermietung in eigener Regie abzuwickeln.