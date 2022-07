Lehrer und Schüler löschen in Baden-Baden gemeinsam ein Feuer

Ein aufmerksamer Schüler hat am Mittwochvormittag in einer Schule in der Baden-Badener Rheinstraße womöglich einen größeren Brand verhindert. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein Unbekannter wohl zwischen 10.25 und 11.10 Uhr einen Textilhandtuchspender in Brand.

Der Schüler erkannte die Situation jedoch rechtzeitig und löschte das Feuer gemeinsam mit einem Lehrer noch vor dem Eintreffen der Wehrleute ab. Anschließend musste das Schulgebäude belüftet werden.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen Hinweise werden unter der Rufnummer (0 72 21) 6 25 05 entgegen genommen.





