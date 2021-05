Leicht verletzter Rollerfahrer in Baden-Baden nach Auffahrunfall

Ein 80 Jahre alter Motorrollerfahrer hat sich am Donnerstag in Baden-Baden leicht verletzt. Der Mann hatte einen abbremsenden Wagen vor ihm zu spät gesehen und war auf diesen aufgefahren.

Am Ebertplatz in Baden-Baden hat sich ein 80 Jahre alter Rollerfahrer am Donnerstag leicht verletzt. Laut Pressemitteilung der Polizei übersah der Senior gegen Mittag einen abbremsenden Wagen vor ihm und prallte gegen das Heck des Fahrzeugs.

Beim Sturz durch den Zusammenstoß verletzte sich der 80-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann daher zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 700 Euro. Für die Unfallaufnahme sperrten die Beamten den linken Fahrstreifen.