Trial-Wettkämpfe am Wochenende

Leiser Motorsport: Trial begeistert in Baden-Baden

Die Szene hat sich am Wochenende im Trial-Center des Motorrad-Clubs Baden-Baden getroffen. In mehreren Wettkämpfen ging es über Stock und Stein. Teilnehmende erzählen, was an dieser Sportart das Besondere ist.