Auf außergewöhnliche Ereignisse muss er in seiner Funktion immer gefasst sein. Außergewöhnlich war auch der erste Tag für Mats Tilebein in seinem neuen Job als Leiter des Fachgebiets Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung Baden-Baden:

Der Neue muss sich in die Organisation der bevorstehenden Entschärfung von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg im Wörthböschelpark einarbeiten. Einer seiner ersten Termine am ersten Tag in der Bäderstadt war deshalb ein Vor-Ort-Termin in der Grünanlage zwischen der Weststadt und dem Stadtteil Oos.

Dort wurden inzwischen zwei Blindgänger bestätigt, zwei weitere werden vermutet. Aus diesem Grund müssen an diesem Sonntag (Muttertag) voraussichtlich bis zu 3.000 Menschen in einem Umkreis von bis zu 500 Metern um die Fundstellen evakuiert werden.