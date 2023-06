Am Freitagabend beginnt in Steinbach die 43. Auflage der mittelalterlichen Winzertage. Bevor die Besucher das mittelalterliche Fest betreten können, gibt es bei den teilnehmenden Vereinen einiges zu tun.

Lautes Hämmern ist auf der Wiese vor der historischen Stadtmauer in Steinbach zu hören. Auf dem Areal bauen kurz vor den mittelalterlichen Winzertagen die Landsknechte ihr Lager auf. Wie sie bereiten sich auch andere Vereine auf die 43. Auflage des Fests vor. Am Freitagabend ist Eröffnung.

Die Landsknechte sind gerade dabei, einen Sichtschutz aus Holz aufzubauen. Rund 15 Leute helfen, tragen Material her, halten die Holzstellwände oder die Pfähle, die in die Erde eingetrieben werden müssen. Alle Arbeiten laufen wie am Schnürchen.

Die Landsknechte, Frauen wie Männer, arbeiten Hand in Hand. Die Mitglieder verfügen über jahrelange Erfahrungen beim Aufbau ihres Lagers.

Während Andy Heinrich und Richard Steinhauser hoch oben auf der Stadtmauer Strahler installieren, die das Geschehen abends beleuchten werden, weist Udo Moser die Helfer auf der Wiese an. Innerhalb kurzer Zeit steht mit vereinten Kräften eine Holzwand von rund 30 Metern Länge.

Moser ist ein Steinbacher Landsknecht der ersten Stunde, hat sich viel Wissen zu den historischen Vorbildern angeeignet und versucht mit den anderen historischen Figuren der Landsknechte durch die Ausstellung zahlreicher Accessoires wie Kleidungsstil, Waffen und Handwerk, das Leben vergangener Zeiten zu veranschaulichen.

KJG will Besucher mit Bowle überzeugen

Dieses Lagerleben wird den Gästen ab Freitagabend drei Tage lang präsentiert. Nur ein Absperrseil trennt das Publikum von den zeitgenössischen Darstellern. Selbstverständlich halten die Landsknechte nachts Wache, einige Personen übernachten in den aufgebauten Pagodenzelten.

Auf der anderen Seite, sozusagen innerhalb der Stadtmauer, bauen vor dem Rathaus rund 20 Personen den Stand der Katholischen jungen Gemeinde auf. „Hier gibt es richtig gute Bowle“, sagt eine Helferin, während im Hintergrund Zahlen genannt werden. Diese Zahlen stehen auf verschiedenen Rahmenhölzern und sollen helfen, die Pfosten in der richtigen Reihenfolge zusammenzubauen.

In der Nähe zimmern die Musiker der Stadtkapelle mit Holzpaletten einen Stand zusammen, an dem über die Winzertage Wein ausgeschenkt wird. Für drei Tage schlüpfen ein Teil der Musiker zudem in Kutten.

Denn in der benachbarten Mönchsklause sollen sich die Besucher ins Mittelalter zurückversetzt fühlen, wenn sie vor geschichtsträchtiger Kulisse Gerstensaft in Steinkrügen verkosten.

Immer wieder tuckern Traktoren mit voll beladenen Anhängern das Städtl hoch. In jedem Winkel und in den Gässchen herrscht rege Betriebsamkeit. So auch bei den Rebknechten, die sich nach 2022 zum zweiten Mal am ehemaligen Badener Tor prominent mit einer Holzhütte aufstellen.

Hohe Drehgeräusche eines Akku-Bohrers sind zu hören, als Erik Eisele gerade eine Pressspanplatte befestigt. Wenige Sekunden später tuckert Rebknechtchef Tobias Manz mit dem Traktor heran. Er hat weiteres Holzmaterial im Anhänger geladen. Für dieses Jahr haben sich die Rebknechte eine komplett neue Holzhütte geleistet.

Kaiserschmarrn mit frischen Erdbeeren aus der Region und Zwiebelfleisch mit frischem Knoblauch soll es geben, verrät Sarah Groß. Sie hält gerade einen Kehrbesen in der Hand. Es gilt, die Ecken der angrenzenden Häuser, die Pflastersteine und den Gully sauber auszufegen.

Sportring Yburg ist mit seinem Platz zufrieden

Auch die öffentliche Holzsitzbank mit Vogeldreck muss gesäubert werden. „Die Leute wollen in einer sauberen Umgebung etwas essen“, sagt Groß.

Am nördlichen Zipfel des Städtls leuchtet vor der alten Schule bereits die Lichterkette. Die Sportler vom Sportring Yburg haben damit einen Logenplatz erwischt, findet Vizevorsitzender Joachim Andres.

Böllerschüsse signalisieren Beginn der Winzertage

Während die Vorbereitungsarbeiten sich dem Ende zuneigen, schlüpfen die Protagonisten des Schauspiels in ihre historischen Gewänder.

Vom Markgraf bis zum Wirt, jeder Darsteller hat seinen Text gelernt - alles ist auf Start. Nach dem ökumenischen Gottesdienst signalisieren drei Böllerschüsse: Die 43. Mittelalterlichen Winzertage haben begonnen.