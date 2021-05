Ende Juli sollen die Arbeiten in der Geroldsauer Straße in Lichtental beendet sein. Jetzt ist bereits die Holzhofbrücke freigegeben worden. In zwei Wochen ist die B500 wieder frei befahrbar.

Die Bauarbeiten in der Nähe des Forstamts in der Geroldsauer Straße in Lichtental gehen dem Ende entgegen. Seit Juli vorigen Jahres wird dort gebuddelt.

Die ersten Etappenziele sind zwischenzeitlich fertig: der Neubau der so genannten Holzhofbrücke und die neue Einmündung des Übelsbachs in den Grobbach. Rund 1,74 Millionen Euro haben Stadt und Stadtwerke investiert. Rund 300.000 Euro gibt es vom Land als Zuschuss.

Ende Juli sollen die Restarbeiten erledigt sein. Bereits in zwei Wochen wird die Bundesstraße 500 wieder frei befahrbar sein und der beliebte Kinderspielplatz in den Sägmüllermatten ist schon jetzt wieder freigegeben. Allerdings: Die Parkplätze dort stehen noch nicht zur Verfügung.

Bauarbeiten in der Geroldsauer Straße in Lichtental: Das steckt dahinter

Mit der Umgestaltung werden gleich zwei Probleme beseitigt: Zum einen hatte die alte Holzhofbrücke eine zu geringe Tragkraft, zum anderen mündete bisher genau unter ihr der Übelsbach in den Grobbach. Bei Hochwasser eine extreme Gefahrenstelle, denn das Nadelöhr konnte bislang nur ein 20-jährliches Hochwasser aufnehmen.

Jetzt ist sowohl die neue Brücke als auch die Einmündung des Übelsbachs auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgerichtet, wie Bürgermeister Alexander Uhlig, sowie Annika Mengler und Markus Selig vom Fachgebiet Tiefbau und Baubetrieb bei der offiziellen Eröffnung der Brücke erläuterten. Die bisherige Bushaltestelle ist zudem behindertengerecht ausgebaut worden.

Weitere Arbeiten zum Hochwasserschutz in Lichtental folgen

Optisch und ökologisch hat der Abschnitt eine Aufwertung erfahren. Große vermauerte Granitsteine leiten in die freie Landschaft der Sägmüllsermatten über. Dort werde sich in den nächsten Monaten eine weitere ökologische Hochwasserschutzmaßnahme anschließen, so die Ankündigung der Stadt. In Richtung Geroldsauer Mühle wird der Grobbach aufgeweitet, so dass er bei Niederschlägen in Schlingen verlaufen kann. Mit einher geht damit eine weitere ökologische Verbesserung.

Auch am Übelsbach, wo ebenfalls der Hochwasserschutz verbessert worden ist, sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Ab dem 9. Juni muss deshalb der Höllhäuserweg voll gesperrt werden. Grund: Die Unterquerung des Übelsbachs muss hier sowie an einer Grundstückszufahrt ebenfalls für ein 100-jährliches Hochwasser aufgeweitet werden.