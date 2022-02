Polizei sucht Zeugen

Linienbus fährt Fußgängerin in Baden-Baden an - 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Eine 84-jährige Frau ist bei einem Unfall am Samstagabend in Baden-Baden lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wurde die Frau um 18.23 Uhr in der Bahnhofsstraße in Baden-Baden-Oos von einem abbiegenden Linienbus angefahren.