Linienbus und Auto prallen in Baden-Baden zusammen

Das Überholmanöver eines 75-Jährigen hat am Mittwoch in Baden-Baden einen Unfall ausgelöst. Verwickelt waren darin zudem ein Linienbus und ein weiteres Auto.

Ein Auto und ein Linienbus sind am Mittwochnachmittag in Baden-Baden zusammengestoßen und haben dabei noch ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 15.40 Uhr war ein Linienbus auf der Lichtentaler Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, hieß es von der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Fahrerin nach links in die Straße „Augustaplatz“ biegen, um eine dortige Haltestelle anzusteuern.

Zeitgleich fuhr ein 75-Jähriger auf der Lichtentaler Straße in dieselbe Richtung und wollte den Linienbus offensichtlich überholen. Deshalb befand sich das Auto auf Höhe der Hinterachse des Busses, als dieser abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Auto des 75-Jährigen zudem auf den Wagen eines 29-Jährigen geschoben.

Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es bei dem Unfall aber keine. Die Polizei ermittelt nun.