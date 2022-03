Live-Ticker: Wer wird neuer Oberbürgermeister in Baden-Baden?

Am Sonntag wird in der Kurstadt ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Rund 43.000 Baden-Badener sind dazu aufgerufen, die Stimme abzugeben. Die BNN sind vor Ort im Rathaus und begleiten die Auszählung im Live-Ticker.

Am Sonntag wird in der Kurstadt ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr. Wenn um 18 Uhr die Auszählung der Stimmen beginnt, sorgen die BNN und das BT dafür, dass Sie bereits am Abend aktuell informiert sind.

Am Wahlsonntag werden spätestens ab 17.30 Uhr BT-Redakteurin Sarah Reith und BNN-Volontärin Marie Orphal in einem gemeinsamen Live-Ticker über aktuelle Entwicklungen, erste Trends, das Ergebnis und erste Reaktionen auf dem Laufenden halten.

Eine interaktive Grafik informiert zudem bereits während der Auszählung über den aktuellen Zwischenstand und darüber, welcher Kandidat in welchen Stadtteilen gerade die Nase vorn hat.

Acht Bewerber wollen auf den Chefsessel im Rathaus

Für Spannung ist gesorgt, denn bekanntlich fordern mit Roland Kaiser (Grüne) und Dietmar Späth (parteilos) zwei amtierende Bürgermeister Amtsinhaberin Margret Mergen (CDU) heraus – Kaiser ist selbst im kurstädtischen Rathaus tätig, Späth regiert in Muggensturm. Auf dem Wahlzettel stehen mit Rolf Pilarski (FDP), Peter Hank (Die Basis), Bettina Morlok (FBB), Peter Görtzel und Stefan Bäuerle (beide parteilos) noch fünf weitere Kandidaten.