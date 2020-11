Viele Einnahmen brechen weg

Lockdown für Kurhaus und Thermalbäder in Baden-Baden trifft Bäder- und Kurverwaltung hart

Der vorübergehende Stillstand in der Veranstaltungs- und Freizeitbranche hat für den Landesbetrieb Verluste in Millionenhöhe zur Folge. Die Beschäftigten sind in Kurzarbeit.